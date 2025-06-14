ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM, 110 беспилотников, в том числе 63 вне зоны проведения спецоперации.

Всего с начала МВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 505 беспилотников, 611 ЗРК, 23 896 танков и других бронемашин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 842 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее ВС России поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ.

Отметим, что ВС России за минувшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.