ВС России поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам по производству беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиабомб JDAM, снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 120 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 беспилотников, 611 ЗРК, 23 860 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве. А за день до этого оборонное ведомство заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.