Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины
С 7 по 13 июня ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, радиолокационным станциям, цехам производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналы ВСУ, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.
За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиабомб JDAM и девять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1582 беспилотников.
Силами Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 395 беспилотников, 611 ЗРК, 23 884 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 2 142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 804 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее ВС России поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ
На этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины.
За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.