ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, радиолокационным станциям, цехам производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналы ВСУ, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиабомб JDAM и девять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1582 беспилотников.

Силами Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 395 беспилотников, 611 ЗРК, 23 884 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 2 142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 804 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС России поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ

На этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины.

За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.