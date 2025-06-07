ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Все назначенные объекты были поражены, цель ударов достигнута, отчитались в Минобороны.

Напомним, в ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима.

За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.