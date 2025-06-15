В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Число жертв атаки дрона в Татарстане выросло до двух
Количество погибших после падения обломков дрона на КПП завода в Татарстане увеличилось, второй пострадавший умер от полученных ран.
Число жертв атаки беспилотника в Татарстане увеличилось до двух, передает РИА «Новости». Пресс-служба главы республики сообщила, что в Елабуге скончался еще один пострадавший, находившийся в тяжелом состоянии. Первый рабочий погиб на месте после падения обломков БПЛА на здание КПП автомобильного завода.
В воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек. Позже СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан.