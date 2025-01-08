В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Макгрегор предсказал конфронтацию США с Россией из-за Арктики
Контроль США над Канадой и Гренландией угрожает конфликтом с Россией
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.
Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что установление контроля США над Канадой и Гренландией приведет к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Макгрегор подчеркнул, что такое развитие событий поставит США в конфликт с Россией, которая активно борется за господство над арктическими морскими путями.
Макгрегор также высказал мнение, что наилучшим решением вопроса контроля в Арктике стало бы заключение договора, позволяющего свободный проход судов всех заинтересованных сторон. Он подчеркнул, что дипломатический путь может снять напряжение в регионе и предотвратить эскалацию конфликта между державами.
Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих предвыборных заявлений неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США. На этой неделе, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он отказался дать гарантии, что не прибегнет к силовым методам или экономическому принуждению для решения вопросов, связанных с Панамским каналом и Гренландией. Ранее Трамп выражал намерение вернуть контроль над Панамским каналом и заявлял о возможности присоединения Гренландии, которая является датской автономией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и отметил недопустимость вмешательства извне в этот процесс.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии.
Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ со стороны Копенгагена.