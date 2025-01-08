В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Шольц раскритиковал заявления Трампа о Гренландии
Канцлер Германии Шольц раскритиковал заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.
Шольц, выступая в Берлине, подчеркнул важность соблюдения принципа неприкосновенности границ в международном праве, передает ТАСС.
«Границы нельзя передвинуть силой», – заявил Шольц, добавив, что эти принципы должны соблюдать все страны, независимо от их географического положения или размера.
В ходе своих переговоров с европейскими лидерами, Шольц отметил, что высказывания Трампа вызвали «определенное непонимание» среди союзников. Он также подтвердил приверженность Германии и других стран НАТО основополагающим принципам трансатлантических отношений, назвав альянс «важнейшим инструментом обороны».
Ранее Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил о возможности применения силы или экономического давления для решения вопросов с Гренландией и Панамским каналом. Он также предположил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, что, по его мнению, принесло бы Канаде экономическую стабильность и защиту от «угроз со стороны России и Китая».
Отметим, что Еврокомиссия не стала обсуждать заявления Дональда Трампа о возможном применении силы для решения вопроса о Гренландии, назвав их теоретическими, однако министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление Трампа, подчеркнув, что Евросоюз не позволит нападения на свои границы.
Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.