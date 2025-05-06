Renault и Stellantis предупредили об угрозе обвала авторынка ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Европейский авторынок находится в упадке уже пять лет, и это единственный крупный мировой рынок, который не восстановился после пандемии COVID-19», – приводит слова Элканна ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

Элканн сообщил, что продажи автомобилей в Европе падают: в 2024 году реализовано 15 млн машин против 18 млн в 2019 году. По словам де Мео, рынок может сократиться вдвое за следующее десятилетие, если нынешняя политика ЕС сохранится.

Они связывают резкий рост цен на младшие модели с ужесточением экологических стандартов и переходом к электромобилям. Они отмечают, что штрафы за превышение лимита выбросов делают производство «народных» автомобилей нерентабельным, требования по безопасности и экологии для малолитражек и крупных авто приравнены друг к другу.

Де Мео заявил: «Все, о чем мы просим, – это дифференцированное регулирование для маленьких автомобилей. Существует слишком много правил, разработанных для больших и дорогих автомобилей, что означает, что мы не можем производить маленькие автомобили с приемлемым уровнем рентабельности. Невозможно относиться к автомобилю длиной 3,8 м как к автомобилю длиной 5,5 м!».

Автоконцерны призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к регулированию, учитывать полный жизненный цикл автомобиля при подсчете выбросов и не ограничиваться стимулированием электромобилей.

Элканн отметил, что в 2025 году китайский рынок опередит европейский и американский вместе взятые, а Европа рискует утратить статус центра автопрома. «Скажем прямо, рынок не покупает то, что Европа хочет, чтобы мы ему продавали», – заявил Элканн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Volvo Cars объявила о сокращении расходов и персонала на фоне снижения прибыли. Volkswagen принял решение закрыть три завода в Германии для сокращения расходов. Audi решила сократить около 4,5 тыс. рабочих мест на своих предприятиях в ФРГ. Mercedes-Benz оснастит третье поколение моделей CLA двигателем производства китайской компании.