Volvo Cars объявила о сокращении расходов и персонала после падения прибыли

Volvo Cars из-за падения прибыли анонсировала увольнения и жесткую экономию

Tекст: Ирма Каплан

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely Holding, объявил о планах по снижению расходов на 18 млрд шведских крон (1,87 млрд долларов) после резкого падения операционной прибыли, сообщает CNBC.

«Операционная прибыль Volvo Cars за первые три месяца года составила 1,9 млрд крон, что ощутимо ниже прошлогодних 4,7 млрд крон за аналогичный период. Маржа по прибыли до вычета процентов и налогов снизилась до 2,3%, а выручка сократилась до 82,9 млрд крон против 93,9 млрд за первый квартал прошлого года», – сказано в материале.

Volvo Cars объяснила ухудшение показателей падением оптовых продаж из-за планового сокращения запасов, неблагоприятного курса валют и нестабильности в мировой автопромышленности.

Так называемый план действий по расходам и денежным средствам компании включает сокращение инвестиций и увольнения персонала по всему миру, заявили в Volvo Cars.

В отчете компании отмечается, что компания не будет предоставлять финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы. Гендиректор Хокан Самуэльссон заявил, что Volvo Cars сталкивается с высокой конкуренцией, падением объемов, ценовым давлением и торговыми тарифами, что затрудняет прогнозирование будущего. По его словам, фокус аналитиков смещен на управляемые компанией процессы и сокращение затрат.

В первом квартале доля электрифицированных автомобилей в продажах Volvo Cars достигла 43%. Компания планирует довести этот показатель до 90–100% к 2030 году. В отчете компания также объявила о планах повысить эффективность производства в США и увеличить выпуск автомобилей в регионах, где они продаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.