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Иран заявил о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю
Минобороны Ирана сообщило о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю
Вооруженные силы Ирана задействовали новую ракету, которую ПВО Израиля не смогла обнаружить перед поражением цели, сообщило Минобороны Ирана.
В Министерстве обороны исламской республики сообщили, что израильские военные не смогли отследить новейшую ракету Ирана до ее попадания в цель, передает ТАСС.
По данным ведомства, новая ракета была использована во время атаки вооруженных сил Ирана на Израиль. В оборонном министерстве Ирана отметили, что представители Израиля признали, что ракета осталась незамеченной до момента удара.
Ранее ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив. Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.
Также Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, применяя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.