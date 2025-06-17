Иран заявил о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю

Минобороны Ирана сообщило о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю

Tекст: Вера Басилая

В Министерстве обороны исламской республики сообщили, что израильские военные не смогли отследить новейшую ракету Ирана до ее попадания в цель, передает ТАСС.

По данным ведомства, новая ракета была использована во время атаки вооруженных сил Ирана на Израиль. В оборонном министерстве Ирана отметили, что представители Израиля признали, что ракета осталась незамеченной до момента удара.

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Ранее ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив. Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

Также Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, применяя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.