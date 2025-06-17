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Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив
Удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, сообщило агентство Fars.
Агентство Fars со ссылкой на очевидцев заявило, что удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, передает ТАСС.
Жители города были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах из-за угрозы новых атак.
Очевидцы сообщили, что иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане начали покидать Израиль. Люди выезжают через сухопутную границу с Иорданией, а также пытаются эвакуироваться по морю, направляясь в сторону Кипра.
Кроме того, по информации источника, в Тель-Авиве отмечены значительные перебои с электроснабжением и поставками топлива.
Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.
Кроме того, Иран также провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.
Иранские ракеты и дроны поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН.