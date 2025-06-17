Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

Tекст: Вера Басилая

Агентство Fars со ссылкой на очевидцев заявило, что удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, передает ТАСС.

Жители города были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах из-за угрозы новых атак.

Очевидцы сообщили, что иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане начали покидать Израиль. Люди выезжают через сухопутную границу с Иорданией, а также пытаются эвакуироваться по морю, направляясь в сторону Кипра.

Кроме того, по информации источника, в Тель-Авиве отмечены значительные перебои с электроснабжением и поставками топлива.

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Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

Кроме того, Иран также провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

Иранские ракеты и дроны поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН.