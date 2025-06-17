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Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада
В результате атаки иранских ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива, сообщает Tasnim.
По данным источника, штаб-квартира разведывательной службы «Моссад» попала под ракетный обстрел Ирана вблизи Тель-Авива, передает ТАСС.
Подробности о возможных жертвах и последствиях атаки, а также официальные заявления сторон на момент публикации отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.