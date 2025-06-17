Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада

В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

Tекст: Вера Басилая

Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.