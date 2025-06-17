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КСИР подтвердил удар по штаб-квартире «Моссада»
КСИР подтвердил удар по зданиям военной разведки Израиля и «Моссада» в Тель-Авиве
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру Моссада, сообщил КСИР.
В заявлении КСИР отмечается, что операция была проведена утром, несмотря на наличие у Израиля современных оборонительных систем. Удар был нанесен по центру военной разведки армии АМАН и центру планирования операций «Моссада» в Тель-Авиве, передает ТАСС.
КСИР заявил, что штаб-квартира «Моссада» в настоящий момент охвачена огнем. Также сообщается, что существует предположение о том, что недавняя высадка была спланирована подобным образом, как это практикуется в Главном управлении разведки.
Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.
Служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.