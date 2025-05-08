Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним

Путин подчеркнул дружбу с Китаем и отметил значение новых переговоров

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин начал переговоры с Си Цзиньпином и китайской делегацией, передает ТАСС. В начале встречи президент России назвал китайского лидера «дорогим другом» и поприветствовал делегацию в Москве. Путин отметил, что рад новой встрече и ценит возможность личного общения.

«Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», – подчеркнул он.

Также Путин заявил, что принесенные народами России и Китая жертвы во Второй мировой войне нельзя забывать. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 млн жизней, а Китай – 37 млн, подчеркнув важность памяти об этих событиях.

«Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 млн жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», – сказал глава российского государства.

Президент также сообщил, что парадный расчет из Китая на военном параде 9 мая станет крупнейшим среди иностранных контингентов. На Красной площади пройдет торжественный марш военных Народно-освободительной армии Китая, что, по словам Путина, подчеркивает особый характер отношений между Москвой и Пекином.

«Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях и уверены, что используем это время для того, чтобы обменяться мнением по всему комплексу наших отношений», – добавил Путин.

В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, где планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

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