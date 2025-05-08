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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    20 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 10:31 • Новости дня

    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним

    Путин подчеркнул дружбу с Китаем и отметил значение новых переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время переговоров в Москве Владимир Путин особо подчеркнул личные отношения с председателем КНР, заявив о важности прямого доверительного диалога.

    Владимир Путин начал переговоры с Си Цзиньпином и китайской делегацией, передает ТАСС. В начале встречи президент России назвал китайского лидера «дорогим другом» и поприветствовал делегацию в Москве. Путин отметил, что рад новой встрече и ценит возможность личного общения.

    «Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», – подчеркнул он.

    Также Путин заявил, что принесенные народами России и Китая жертвы во Второй мировой войне нельзя забывать. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 млн жизней, а Китай – 37 млн, подчеркнув важность памяти об этих событиях.

    «Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 млн жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», – сказал глава российского государства.

    Президент также сообщил, что парадный расчет из Китая на военном параде 9 мая станет крупнейшим среди иностранных контингентов. На Красной площади пройдет торжественный марш военных Народно-освободительной армии Китая, что, по словам Путина, подчеркивает особый характер отношений между Москвой и Пекином.

    «Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях и уверены, что используем это время для того, чтобы обменяться мнением по всему комплексу наших отношений», – добавил Путин.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, где планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР в Россию.

    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро заключили договор о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что церемония подписания прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории и героизации нацизма. Кроме того, в документе закреплено намерение наращивать кооперацию в экономике, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых и связь, указали в пресс-службе.

    Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    Ранее Путин во время переговоров с Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между Путиным и Мадуро. В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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    7 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле

    Путин обсудил с Кадыровым рост экономики и промышленности Чечни

    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым состоялась в Кремле

    Путин поприветствовал Кадырова и отметил его участие в протокольных мероприятиях и встречах с иностранными гостями, передает сайт Кремля. Затем президент попросил главу региона расскать об экономической ситуации в республике.

    «Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более восьми миллионов квадратных метров», – заявил Кадыров. По его словам, эти результаты свидетельствуют о положительной динамике и эффективности работы в республике.

    Руководитель региона затронул и тему участия военнослужащих из Чеченской республики в специальной военной операции, обратив внимание на их вклад.

    Президент России отметил, что лично побывал в подготовительном центре, созданном на территории республики. «Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете – они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют», – сказал Путин.

    Он добавил, что почти каждый день получает доклады от начальника Генерального штаба о положении дел на линии фронта. «Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят [подготовку] ребята из других регионов и воюют блестяще», – подчеркнул глава государства.

    Говоря о положительных изменениях в регионе, президент отметил: «Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и упомянул, что ранее направлял просьбы освободить его от должности. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕК заявила о «принятии к сведению» визита Си Цзиньпина в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

    «Еврокомиссия приняла к сведению этот визит», – подчеркнул аль-Ануни, передает ТАСС. Он также добавил, что ЕК рассматривает Китай как «главного партнера России по оказанию помощи в ситуации на Украине».

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью напомнила, что Евросоюз 6 мая отметил 50-летие установления дипломатических отношений с Китаем и подчеркнула важность сотрудничества с Пекином в вопросах глобальных вызовов. На вопросы журналистов о возможных протестах против визита Си Цзиньпина представители Еврокомиссии не ответили.

    Ранее эксперты The New York Times отметили, что присутствие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Bloomberg назвало «Силу Сибири – 2» темой переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

    Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят газопровод «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры России и Китая в ходе переговоров в Москве обсудят детали соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», включая возможную цену и предпочтительный маршрут без участия Монголии, передает Bloomberg.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита последнего на торжества в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут затронуть тему строительства газопровода «Сила Сибири – 2», передает Bloomberg.

    «Основными темами станут стоимость газа, условия поставок и маршрут будущего трубопровода. Москва заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы увеличить экспорт газа в Китай на фоне западных санкций и сокращения европейского рынка. <...> Экономическое напряжение с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу», – говорится в материале.

    Пекин, по словам информаторов агентства, пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и суммой, которую платит за газ по первоначальному трубопроводу «Сила Сибири», который начал транспортировать топливо в 2019 году.

    При этом у сторон сохраняются некоторые разногласия, в частности, Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию.

    Несмотря на активизацию переговоров, формальное подписание соглашения во время визита не ожидается, отмечают источники Bloomberg.

    Газопровод «Сила Сибири – 2» позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубических метров газа в год, а Китаю – заменить дорогой импорт сжиженного природного газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в апреле назвал отправку голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразной. В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли запуск на полную мощность газопровода «Сила Сибири» другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    7 мая 2025, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя

    Политолог Асафов: Путин стал первым послевоенным лидером, при котором Россия приобрела территории

    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие 25 лет непременно войдут в историю России как время великих свершений. Страна окрепла в экономическом плане, вернула исторически принадлежавшие ей территории и заручилась уважением на международной арене. Все это стало возможно благодаря эффективному руководству президента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Напомним, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина.

    «За время пребывания Владимира Путина у власти Россия изменилась до неузнаваемости. Наша страна окрепла, ее суверенитет на международной арене усилился, а возросшая экономическая мощь позволила пережить колоссальное давление коллективного Запада, начавшееся в 2022 году», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Напомню, еще в середине 90-х многие американские и европейские аналитики предрекали распад России. Но их прогнозы оказались в корне неверными. В стране не только стабилизировалась внутриполитическая ситуация, но и на международном уровне к Москве вернулось уважение партнеров», – напоминает он.

    «Мы стали полноправным полюсом многополярного мира. Россия играет значимую роль в таких глобальных проектах, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Эти организации бурно развиваются, и многие страны с удовольствием связывают собственное будущее с ними. Причем партнерство в них выстраивается на взаимовыгодных условиях», – добавляет собеседник.

    «И все это стало возможным благодаря эффективному руководству Владимира Путина. Наверняка лет через 50 или 100 историки назовут текущую эпоху в его честь. Он подарил России не только стабильность и покой, но и веру в себя. Сегодня граждане являются настоящими патриотами своей Родины», – поясняет эксперт.

    «Именно поэтому в России начинается настоящее культурное возрождение. Появляется понимание, что мы являемся цивилизацией, которая обладает собственными уникальными ценностями. Такие категории, как вера, служение, совесть, семейность и созидание, плотно входят в общественное сознание», – уточняет он.

    «На это влияют и крупные внешнеполитические победы России. Напомню, что Путин является первым послевоенным лидером, при котором страна не потеряла территории, а приобрела их. Это огромный показатель. И, конечно, народ искренне любит и уважает нашего президента, в котором видит не формального управленца, а настоящего лидера нации», – заключил Асафов.

    Напомним, ровно 25 лет назад состоялась первая церемония инаугурации Владимира Путина. Прошедшая четверть века стала знаковым периодом для истории России. Еще в начале своего президентства он обозначил важнейшую проблему – экономическую слабость, толкающую страну в лоно третьего мира, напоминает РИА «Новости».

    Кризис удалось преодолеть. С момента объявления дефолта в 1998 году Россия рекордными темпами увеличила национальный ВВП. Тогда данный показатель составлял лишь 2,6 трлн рублей, а в 2022-м он достиг отметки в 153,4 трлн, показав рост более чем в 55 раз. Сегодня же страна занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

    Улучшилось и положение России на международной арене. В прошлом году в Казани прошел саммит БРИКС – встреча лидеров одной из наиболее влиятельных организаций планеты, к числу создателей которой относится и Москва.

    Кроме того, расширилась и территория страны. В 2014 году в состав России вошли Республика Крым и Севастополь, а позже, после начала спецоперации, страна приросла четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областями.

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    8 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле

    Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.

    Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.

    Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

    В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.

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    7 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин начал встречу с президентом Монголии в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, прибывшим в Москву накануне для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, руководители государств планируют обсудить перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы.

    Также российский лидер встретился с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

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    7 мая 2025, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил об успехах в отношениях России и Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Путин отметил, что Москва и Каракас удовлетворены развитием двусторонних контактов, передает ТАСС. По словам российского лидера, этому способствует личное внимание Мадуро к партнерству с Россией.

    Путин заявил: «Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание».

    Российский президент также подчеркнул, что в России хорошо помнят бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, назвав его ярким политиком для всей Латинской Америки и настоящим другом России. Путин добавил, что Мадуро продолжает дело Чавеса, и пожелал ему успехов.

    В свою очередь Мадуро выразил уверенность, что отношения Москвы и Каракаса достигли высокого уровня, а их дружба успешно прошла испытание временем.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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    7 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Кубы в Кремле

    Путин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    При встрече лидеры двух стран обменялись рукопожатием, передает ТАСС.

    Прошлая личная встреча Путина и Диас-Канеля состоялась год назад, также во время празднования годовщины Победы. В этом году встреча проходит на фоне 65-летия восстановления дипломатических отношений между Москвой и Гаваной после победы Кубинской революции.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы. Позже ожидаются переговоры президента России с лидерами Монголии и Республики Конго.

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    7 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Мадуро в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим в столицу ночью.

    Встреча стартовала в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где лидеры обменялись крепким рукопожатием, передает ТАСС.

    В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    По плану обсуждения проходят в узком и расширенном форматах. Итогом переговоров должно стать подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Напомним, в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву для участия в переговорах и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Мадуро посетил Кремль в сопровождении многочисленной делегации высокопоставленных лиц.

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    7 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Кадыровым в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин и Кадыров проведут переговоры, причем глава Чечни будет присутствовать на переговорах с зарубежными делегациями президента, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента, которые состоятся в расширенном составе делегаций.

    По словам представителя Кремля, Кадыров будет присутствовать на переговорах с некоторыми зарубежными делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и рассказал о просьбах освободить его от должности. Он также подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России Владимира Путина.

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    7 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву на 80-летие Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает агентство Синьхуа.

    Визит председателя КНР продлится с 7 по 10 мая и посвящен совместному празднованию Россией и Китаем юбилея окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин планирует принять участие в государственных торжествах, связанных с Днем Победы, и проведет переговоры с российским руководством.

    Отмечается, что этот визит имеет государственный статус и подчеркивает важность российско-китайских отношений, а также сотрудничества в области памяти о событиях Второй мировой войны.

    Эксперты The New York Times выразили мнение, что участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.

    Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.

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