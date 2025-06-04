В России запустили проект по мгновенной блокировке мошеннических сайтов

Tекст: Мария Иванова

О запуске пилотного проекта сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, передает Telegram-канал ведомства.

Новая система будет работать в тестовом режиме до 1 марта 2026 года. Ее основная задача – оперативное обнаружение и мгновенная блокировка сайтов и приложений, занимающихся хищением логинов, паролей, а также персональных и платежных данных пользователей.

В проекте участвуют Минцифры, МВД, Центробанк, ФСБ, Генпрокуратура и другие профильные ведомства. Одной из целей является создание эффективного механизма защиты россиян от интернет-мошенничества, а также отработка совместной работы между госструктурами и интернет-инфраструктурой.

Система также позволит подготовить законодательные инициативы по закреплению лучших практик противодействия кибермошенничеству. Пилотный проект реализуется в рамках национальных программ по цифровой трансформации и кибербезопасности, направленных на повышение защиты граждан при пользовании интернетом.

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