Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
В России запустили проект по мгновенной блокировке мошеннических сайтов
В России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.
О запуске пилотного проекта сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, передает Telegram-канал ведомства.
Новая система будет работать в тестовом режиме до 1 марта 2026 года. Ее основная задача – оперативное обнаружение и мгновенная блокировка сайтов и приложений, занимающихся хищением логинов, паролей, а также персональных и платежных данных пользователей.
В проекте участвуют Минцифры, МВД, Центробанк, ФСБ, Генпрокуратура и другие профильные ведомства. Одной из целей является создание эффективного механизма защиты россиян от интернет-мошенничества, а также отработка совместной работы между госструктурами и интернет-инфраструктурой.
Система также позволит подготовить законодательные инициативы по закреплению лучших практик противодействия кибермошенничеству. Пилотный проект реализуется в рамках национальных программ по цифровой трансформации и кибербезопасности, направленных на повышение защиты граждан при пользовании интернетом.
Ранее эксперты рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в июне.
МВД сообщило, что мошенники используют специальные схемы для получения доступа к банковским данным продавцов на онлайн-платформах.
Жители России стали получать фальшивые письма, которые имитируют уведомления от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с ошибкой в названии.