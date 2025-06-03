Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.5 комментариев
Эксперты сообщили о популярных схемах мошенничества в июне
Эксперты платформы «Мошеловка» «Народного фронта» рассказали о множестве мошеннических схем, используемых в июне.
Среди них – фальшивые выплаты ко Дню защиты детей, при которых мошенники рассылают сообщения о якобы специальных выплатах семьям с детьми до 16 лет и предлагают перейти в Telegram-канал для оформления через поддельные госпорталы, передает РИА «Новости».
Также отмечаются схемы с фейковыми подработками: злоумышленники публикуют в соцсетях и на Avito вакансии с высокой зарплатой без опыта, после чего предлагают жертве открыть счет в банке или передать данные от онлайн-банка для начисления зарплаты. Распространены и романтические аферы, когда фальшивые профили на сайтах знакомств выманивают у доверчивых людей деньги на билеты, лечение или решение бизнес-проблем.
Эксперты указали на мошеннические объявления об аренде велосипедов и самокатов через соцсети и Avito, где жертвы переводят предоплату на карту, а техника не появляется. В числе схем – поддельные сайты детских лагерей с красивыми фото и обещаниями выгодных условий: оплата за несуществующие путевки исчезает, лагерь оказывается фикцией.
Также эксперты сообщили о поддельных QR-кодах в парках, ведущих на фишинговые сайты. Специалисты рекомендуют сканировать коды только через защищенные приложения, а перед вводом личных данных проверять адрес сайта.
Специалисты советуют проверять информацию на официальных порталах, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить данные карты или СНИЛС на сомнительных сайтах, а также избегать работодателей, требующих доступ к счетам и проверять компании через ФНС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году активизировались кибермошенники, использующие популярные тренды, такие как игрушки «Лабубу», QR-коды и тестирование приложений.