Эксперты сообщили о популярных схемах мошенничества в июне

Tекст: Александра Юдина

Среди них – фальшивые выплаты ко Дню защиты детей, при которых мошенники рассылают сообщения о якобы специальных выплатах семьям с детьми до 16 лет и предлагают перейти в Telegram-канал для оформления через поддельные госпорталы, передает РИА «Новости».

Также отмечаются схемы с фейковыми подработками: злоумышленники публикуют в соцсетях и на Avito вакансии с высокой зарплатой без опыта, после чего предлагают жертве открыть счет в банке или передать данные от онлайн-банка для начисления зарплаты. Распространены и романтические аферы, когда фальшивые профили на сайтах знакомств выманивают у доверчивых людей деньги на билеты, лечение или решение бизнес-проблем.

Эксперты указали на мошеннические объявления об аренде велосипедов и самокатов через соцсети и Avito, где жертвы переводят предоплату на карту, а техника не появляется. В числе схем – поддельные сайты детских лагерей с красивыми фото и обещаниями выгодных условий: оплата за несуществующие путевки исчезает, лагерь оказывается фикцией.

Также эксперты сообщили о поддельных QR-кодах в парках, ведущих на фишинговые сайты. Специалисты рекомендуют сканировать коды только через защищенные приложения, а перед вводом личных данных проверять адрес сайта.

Специалисты советуют проверять информацию на официальных порталах, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить данные карты или СНИЛС на сомнительных сайтах, а также избегать работодателей, требующих доступ к счетам и проверять компании через ФНС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году активизировались кибермошенники, использующие популярные тренды, такие как игрушки «Лабубу», QR-коды и тестирование приложений.