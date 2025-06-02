Эксперты раскрыли способы мошенничества через плюшевые Лабубу и QR-коды

Эксперты объяснили, как мошенники использовали Лабубу, QR-коды и фейковые сервисы

Tекст: Денис Тельманов

Рост активности мошенников, использующих современные тренды, зафиксировали эксперты РОЦИТ. Плюшевые игрушки Лабубу стали приманкой для Telegram-ботов, которые предлагают бесплатные розыгрыши, а затем требуют вводить коды из мессенджера, позволяя злоумышленникам получить доступ к аккаунтам и использовать их для рассылки спама или обмана друзей, отмечают эксперты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Еще одной схемой стала манипуляция с QR-кодами: злоумышленники представляются сотрудниками банков и убеждают жертв сгенерировать и отправить им скриншот кода, используя его для вывода денег через банкоматы. Такая уловка подкрепляется срочностью или прикрывается акциями, снижая бдительность граждан. Массовое распространение QR-кодов облегчило мошенникам проведение атак.

Эксперты также выделили случаи, когда под видом тестирования новых ИТ-сервисов злоумышленники выманивали у людей личные данные и коды из SMS, а затем перенаправляли их на фишинговые сайты. Так мошенники получали доступ к банковским картам и аккаунтам на Госуслугах. Потери жертв нередко становились заметными лишь спустя часы или дни.

По словам специалистов РОЦИТ, кибераферисты играют на доверии и спешке пользователей, используя повседневные вещи и обещания бонусов. Важно проявлять осторожность, избегать пересылки кодов и паролей и проверять подлинность всех запросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в топ-10 по числу киберугроз в четвертом квартале 2024 года вошли Иркутск и Можайск. В лидерах списка оказались Астана, Москва и Минск. Количество кибератак в России с начала спецоперации на Украине ежегодно увеличивается на 70%. Британское оборонное ведомство инвестирует значительную сумму в развитие искусственного интеллекта и создание подразделения для наступательных хакерских операций.