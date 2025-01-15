Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
В небольших городах России зафиксировали рост кибератак
Небольшие российские города попали под прицел кибермошенников, в топ-10 по числу киберугроз в четвертом квартале 2024 года вошли Иркутск и Можайск, в числе же лидеров списка оказались Астана, Москва и Минск, такие данные предоставлены в отчете компании PRO32.
Астана сохранила свою лидирующую позицию с 43% от всех инцидентов. В Москве доля атак увеличилась почти вдвое, достигнув 19%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на документ.
Минск занял третье место с 9%. Следом идут Алматы (6%), Нижний Новгород и Екатеринбург (по 5%), Петербург и Ростов-на-Дону (по 4%), Иркутск (3%) и Можайск (1%). При этом Краснодар, Новосибирск и Белгород, присутствовавшие в предыдущем квартале, покинули список лидеров.
В четвертом квартале наблюдалось уменьшение числа обнаруженных троянов на 5%, но они остаются лидерами среди угроз с долей 84%. Второе место заняло рекламное ПО (6%), способное собирать пользовательские данные и служить «точкой входа» для более серьезных угроз. Сетевые атаки, вымогатели и прочие нежелательные программы завершили рейтинг.
Ранее в Совфеде начали разрабатывать пакет законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.