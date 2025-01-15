В небольших городах России зафиксировали рост кибератак

Tекст: Алексей Дегтярев

Астана сохранила свою лидирующую позицию с 43% от всех инцидентов. В Москве доля атак увеличилась почти вдвое, достигнув 19%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на документ.

Минск занял третье место с 9%. Следом идут Алматы (6%), Нижний Новгород и Екатеринбург (по 5%), Петербург и Ростов-на-Дону (по 4%), Иркутск (3%) и Можайск (1%). При этом Краснодар, Новосибирск и Белгород, присутствовавшие в предыдущем квартале, покинули список лидеров.

В четвертом квартале наблюдалось уменьшение числа обнаруженных троянов на 5%, но они остаются лидерами среди угроз с долей 84%. Второе место заняло рекламное ПО (6%), способное собирать пользовательские данные и служить «точкой входа» для более серьезных угроз. Сетевые атаки, вымогатели и прочие нежелательные программы завершили рейтинг.

Ранее в Совфеде начали разрабатывать пакет законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.