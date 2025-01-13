Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.4 комментария
В Совфеде разработали законопроекты для защиты от финансовых мошенников
В Совфеде разработали законопроекты для защиты граждан от финансовых мошенников
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.
Матвиенко подчеркнула важность данных мер, заявив: «У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан – получателей финансовых услуг, это и продолжение мер по борьбе с мошенниками, и другие», передает ТАСС.
Она также отметила, что данный пакет является серьезным шагом вперед и направлен на гарантированную защиту граждан, которые пользуются финансовыми услугами. Спикер Совфеда выразила уверенность в том, что эти меры помогут эффективно бороться с финансовыми преступлениями и улучшат уровень безопасности граждан.
Ранее Сбербанк предупредил о главных схемах мошенничества в 2025 году. 31 декабря эксперты сообщили, что принятые в 2024 году законы направлены на защиту пользователей от мошенничества, утечек данных и опасного контента.