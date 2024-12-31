Эксперты: Принятые в 2024 году законы направлены на повышения безопасности пользователей Сети

Tекст: Вера Басилая

По словам члена комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, принятые в этом году законы показывают, что государство не просто реагирует на вызовы, а активно работает на опережение, чтобы защитить пользователей от мошенничества, утечек данных и опасного контента, учитывая, что интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека.

«Это комплексный подход, который делает интернет-пространство более безопасным и комфортным для всех», – заявил Немкин.

«Вопросы безопасности в интернете давно стали частью повседневной жизни, и приятно видеть, что государство уделяет этому особое внимание. Эти законы направлены на то, чтобы каждый пользователь мог чувствовать себя защищенным. Особенно важно, что акцент сделан не только на защите данных, но и на борьбе с опасным контентом», – считает член СПЧ, журналист, Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что в интернете уже сейчас есть пространства, уровень безопасности, которых постоянно растет – это отечественные онлайн-платформы.

Напомним, в 2024 году в России были приняты законодательные меры, направленные на повышение безопасности пользователей в интернете и защиту их персональных данных.

Одним из важнейших нововведений стало установление уголовной ответственности за незаконное использование персональных данных детей. За неправомерное использование данных несовершеннолетних предусмотрено наказание в виде штрафов до 3 млн рублей и лишения свободы на срок до десяти лет.

Также предусмотрены санкции за утечку данных в зависимости от количества пострадавших. В случае массовых утечек, затрагивающих свыше 100 тыс. субъектов или 1 млн идентификаторов, размеры штрафов возрастают до 400 тыс. рублей для граждан, до 600 тыс. для должностных лиц и до 15 млн рублей для юридических лиц.

За утечку биометрических данных штрафы могут достигать 500 тыс. рублей для физических лиц, 1,5 млн для должностных лиц и 20 млн для организаций. В случаях повторных нарушений для юридических лиц штрафы составят до 3% годовой выручки, с минимальной суммой в 25 млн и максимальной в 500 млн рублей.

Также российское правительство утвердило постановление, согласно которому каналы в социальных сетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны предоставлять сведения в Роскомнадзор. Новые правила регистрации вступают в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, введены меры регулирования распространения сим-карт. Граждане России смогут оформить на себя не более 20 сим-карт, а иностранцы – не более десяти. Новые требования направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» картами.

Еще одной инициативой стал закон, вводящий запрет на распространение информации о противоправных и насильственных действиях, к которой относятся и так называемые треш-стримы. Для граждан штраф – от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.