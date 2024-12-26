Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.4 комментария
Для иностранцев заработали новые правила оформления сим-карт
Минцифры: Для иностранцев заработали новые правила оформления сим-карт
С 1 января 2025 года иностранные граждане смогут приобретать сим-карты только в салонах связи и с обязательным подтверждением личности по биометрии, чтобы бороться с мошенничеством, сообщает Минцифры.
В Telegram-канале ведомства указано, что с 1 января 2025 года иностранным гражданам и лицам без гражданства станет сложнее приобретать сим-карты – покупка будет возможна только при личном посещении салона связи.
Ранее достаточно было предоставить паспортные данные, однако новые правила потребуют наличия СНИЛС, учетной записи на портале Госуслуг и подтверждения личности через биометрическую систему.
Каждый человек сможет оформить не более десяти номеров, включая корпоративные. В договоре связи теперь необходимо указывать уникальный пятнадцатизначный номер устройства – IMEI.
Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и незаконным использованием «серых» сим-карт. Изменения не затрагивают граждан России и касаются только иностранцев и лиц без гражданства.
Тем, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить свою личность с помощью СНИЛС, Госуслуг, IMEI и биометрии до 1 июля 2025 года.
На тех, кто уже оформил более десяти сим-карт, возлагается обязанность расторгнуть лишние договоры, иначе с 1 июля 2025 года услуги связи будут приостановлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранным гражданам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи. КРоме того, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу «серых» сим-карт и ужесточение их оборота.