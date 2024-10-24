Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.0 комментариев
Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранным гражданам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи.
Как передает ТАСС, Роскомнадзор объявил о намерении заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранных граждан, которые не подтвердили свои данные в офисах российских операторов связи. Это решение было озвучено представителями ведомства в кулуарах форума «Спектр», проходящем в Сочи.
Анализ данных, проведенный Роскомнадзором в 2024 году, выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них только 3,8 млн человек, владеющих 8,2 млн номеров, прошли повторную идентификацию.
Представители ведомства пояснили, что проверка проводится исключительно в офисах продаж операторов связи, без участия дилеров. Данная идентификация должна завершиться до конца ноября 2024 года, в противном случае сим-карты будут заблокированы.
Форум «Спектр» проводится на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи и включает обсуждение актуальных вопросов контроля и регулирования в сфере телекоммуникаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу «серых» SIM-карт и ужесточение их оборота.