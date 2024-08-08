  • Новость часаМИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин запретил треш-стримы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на распространение информации о противоправных и насильственных действиях, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

    Распространение такой информации будет наказываться штрафом, передает ТАСС. Для граждан размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

    Вместе со штрафами будет применяться конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

    В мае в Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками.

    7 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

    Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ

    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военнослужащий расстрелял семью из села Куриловка Курской области, погибла беременная девушка, об этом рассказал супруг убитой Артем.

    По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.

    По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.

    Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.

    Коментарии (60)
    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

    Коментарии (25)
    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Коментарии (2)
    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (13)
    7 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США

    Политолог Манойло: Арест журналистки Светланы Бурцевой заставляет задуматься о состоянии свободы слова в Эстонии

    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Светлана Бурцева стала узницей совести, которую эстонские власти пытаются отправить в тюрьму по совершенно надуманному поводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии Светланы Бурцевой.

    «Светлана Бурцева, гражданка Эстонии, работала в местном бюро радио Sputnik и в информационном агентстве Baltnews. По мнению Таллина, ее связь с Россией, которую она поддерживала по линии соотечественников, должна быть приравнена к государственной измене. Разумеется, подобные обвинения носят исключительно политический характер», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

    «Дело в отношении журналистки является полностью сфабрикованным. Доказательства якобы имеющейся вины смешны. Бурцевой вменяется написание книги «Гибридная война за мир», в которой рассказывается о методах урегулирования информационных конфликтов. В реальности автором она не является, однако прокуратура Эстонии настаивает на том, что работа написана именно ею, а фамилия автора, указанная на обложке, это ее псевдоним», – сказал он.

    «Эстонские власти также заявляют, что Бурцева проходила «специальную подготовку» в Севастопольском государственном университете на программе «Информационные и гибридные конфликты». Обучение якобы велось под руководством «представителей российских спецслужб» для дальнейшей работы в интересах Москвы», – уточняет собеседник.

    «Это еще одна попытка натянуть маленькую эстонскую сову на глобус. Магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты» всегда была полностью прозрачной и доступной как для российских граждан, так и для иностранцев. Я же выступал одним из ее создателей. Другим ее автором стал Роман Ромачев, генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно», – подчеркивает Манойло.

    «Бурцева поступила на нашу программу через сдачу вступительных экзаменов. Никакой протекции не было. Учащиеся под моим руководством изучали теоретические аспекты современного противостояния в медиасфере. Для нее это было принципиально необходимо с профессиональной точки зрения. Она, будучи журналисткой, пыталась понять, что представляют собой фейковые новости и как с ними можно бороться», – уточняет собеседник.

    «Вполне возможно, что ее преследование может свидетельствовать о попытках Эстонии создать собственный обменный фонд. Не исключаю, что Таллин надеется «втиснуться» в процессы переговоров между Россией и странами Запада о взаимном освобождении тех или иных заключенных и тем самым показать, что маленькая Эстония может участвовать в подобных процессах наравне с Германией или США», – считает эксперт.

    «Тем более что в последнее время политические преследования граждан, выражающих невыгодную для прибалтийских государств точку зрения, участились. Лидером в этом плане, к сожалению, остается Латвия. Но и с Эстонией не все благополучно. Эта страна боится обыкновенной журналистки. Подобные факты преследования вызывают только презрение», – отмечает собеседник.

    «Для меня очевидно, что Таллин не арестовал Бурцеву, а взял ее в заложники. И как любому человеку в такой ситуации, ей необходимо оказать максимальную поддержку. Она  должна знать, что Россия не оставляет своих соотечественников в беде. А в будущем ее следует включить в список обмена, если таковой состоится в ближайшее время», – акцентирует эксперт.

    «Если же эстонская контрразведка так озабочена той подготовкой, которую получают слушатели моих программ, то могу предложить им обменять удерживаемую ими Бурцеву на самого себя. Пусть воюют с мужчинами, которые могут дать сдачи, а не с женщинами-журналистами, просто делающими свою работу», – резюмирует Манойло.

    Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что данное дело является очередной попыткой создания антироссийского информационного фона на Западе.

    По ее мнению, произошедшее должно было запугать работников информационной сферы. «За работу, которая не вписывается в существующий исключительно один, с точки зрения коллективного Запада, мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем – благополучием, свободой, жизнью», – уточнила Захарова.

    Напомним, в марте власти Эстонии заключили Светлану Бурцеву под стражу. Ей было предъявлено обвинение в государственной измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны. По словам прокурора Энели Лауритса, журналистка публиковала свои тексты в изданиях, якобы «обслуживающих интересы российской пропаганды».


    Коментарии (8)
    7 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    На Западе назвали бессмысленной атаку ВСУ на Курскую область

    NYT: Атака ВСУ на Курскую область не имеет смысла

    На Западе назвали бессмысленной атаку ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на западных военных экспертов.

    По словам финского военного аналитика Паси Паройнена, вылазка ВСУ в Курскую область является бессмысленной как с оперативной, так и со стратегической точек зрения, пишет NYT, передает Lenta.Ru.

    Украине не удастся таким способом отвлечь российские войска, поскольку в приграничных районах присутствуют значительные силы России, считает научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (27)
    7 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон находится в контакте с украинскими властями по вылазке ВСУ в Курской области, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Решение о нападении ВСУ на российскую территорию «является суверенным решением Киева», заявил Миллер, передает РИА «Новости».

    Он также дал понять, что Киев заранее не уведомил американскую сторону. «Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным», – сказал представитель Госдепа.

    Ранее США запросили у Украины отчет о вылазке в Курскую область.

    Коментарии (31)
    7 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    В Курской области ввели режим ЧС
    В Курской области ввели режим ЧС
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Курской области из-за продолжающихся атак со стороны Украины введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    Режим ЧС вводится в Курской области с 7 августа, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале. «До улучшения оперативной обстановки координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций буду лично», – сообщил он.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (29)
    7 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области
    Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал создание регионального штаба после атак на Курскую область.

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании предложил создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в связи с событиями в Курской области, передает ТАСС.

    «Хорошо», – ответил глава государства, завершая заседание. «Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста», – обратился российский лидер к первому вице-премьеру. Ранее Путин поручил Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

    Напомним, Мантуров на совещании у Путина заявил, что Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на помощь в переселении из Курской области.

    Коментарии (41)
    7 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Силуанов рассказал Путину о путешествии в Крым на мотоцикле
    Силуанов рассказал Путину о путешествии в Крым на мотоцикле
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства расспросил главу Минфина Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле.

    «Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» – спросил Силуанова Путин, передает РИА «Новости».

    Глава Минфина ответил, что недавно вернулся из путешествия, подтвердив, что ездил в Крым на мотоцикле. Он отметил, что старается каждый год лично ощутить изменения в туристической и автодорожной отраслях.

    «От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», – сообщил Силуанов.

    В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представляя доклад о новом туристическом сезоне, заявил, что в этом году ожидается свыше 90 млн турпоездок, за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране.

    Коментарии (13)
    7 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
    Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Lada Aura является «хорошей машиной», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    На совещании министр промышленности и торговли Антон Алиханов уточнил, что «АвтоВАЗ» начнет производство этой марки автомобиля в сентябре 2024 года, передает ТАСС.

    «Хорошая машинка, комфортная, управляемая», – отметил российский лидер.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери для демонстрации возможностей «АвтоВАЗа».

    Ранее глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги. Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки.

    Коментарии (13)
    8 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над территорией Каховского округа Херсонской области замечены истребители F-16, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    По словам Филипчука, появление истребителей F-16 над Каховским округом является провокацией, направленной на то, чтобы посеять панику среди мирного населения, передает ТАСС.

    «Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

    Коментарии (7)
    7 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин призвал регионы помочь Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области, подвергшейся масштабной атаке со стороны Украины.

    Глава государства поблагодарил врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пообещавшего помочь Курской области медицинским персоналом, медикаментами, стройматериалами, и выразил надежду, что руководство других регионов поступит так же, передает ТАСС.

    «Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», – сказал президент, отметив, что власти регионов «имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане».

    Ранее Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области.

    Коментарии (3)
    8 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров

    Политолог Асафов: Покушение на Поддубного подчеркивает террористический характер ВСУ

    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для ВСУ закон не писан: есть сотни международных документов, которые защищают жизнь и работу военных журналистов, но противник продолжает намеренные атаки. Поэтому данную угрозу необходимо ликвидировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

    «Целенаправленные действия против мирных жителей и представителей СМИ подчеркивают истинный террористический характер украинской власти. Приняты сотни международных документов, в которых подчеркивается важность труда журналистов в период вооруженных конфликтов. Общепризнано, что эти люди не должны подвергаться прицельному огню», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Однако для ВСУ закон не писан. Они устроили настоящую охоту на наших военкоров. По их мнению, убийство сотрудников изданий и телеканалов позволяет достичь масштабного эффекта устрашения. Важно понимать, что речь идет именно о намеренных атаках, совершаемых с особой жестокостью», – подчеркивает собеседник.

    «Для них убийство корреспондента не является преступлением. Они воспринимают это как большую удачу. Угрозу для наших граждан со стороны украинской армии необходимо ликвидировать. Наши военные прямо сейчас этим занимаются. Также хочу выразить поддержку Евгению Поддубному. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – заключил Асафов.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Сперва некоторые медиа заявляли о его гибели, однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин позже сообщил: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!»

    Ближе к полуночи военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – добавил военкор «Комсомолки» и член СПЧ Александр Коц.

    К утру четверга врачи прояснили самочувствие Поддубного: «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета». При этом военкор остается в сознании, «он разговаривает». В свою очередь СК России пообещал установить всех лиц, причастных к покушению на военкора, и возбудил уголовное дело.

    «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сообщил сам Поддубный, заявление которого опубликовал Алексей Смирнов.

    Постпредство России при ООН потребовало от организации решительного осуждения атаки на военкора. Также Москва призывает ООН принять меры недопущения «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы»: «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?»

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему произошедшее требует жесткой реакции международной организации.

    Коментарии (6)
    7 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ на границе Курской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ на границе Курской области

    Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ на границе Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России нанесли ракетный удар по скоплению военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны и опубликовало видео удара.

    На кадрах запечатлен момент поражения целей в районе сосредоточения украинских войск, передает ТАСС.

    Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», в результате чего была уничтожена боевая и специальная техника ВСУ, сообщили в Минобороны.


    Ранее житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    Коментарии (4)
    7 августа 2024, 21:25 • Новости дня
    Названо число пострадавших при обстрелах Курской области

    Минздрав: При украинских обстрелах Курской области пострадал 31 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрелов Курской области украинской стороной, по предварительным данным, пострадал 31 человек, сообщило Министерство здравоохранения России.

    Шестеро из пострадавших – дети, сообщило ведомство в Telegram-канале. В больницах находятся 19 человек, четверо, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Амбулаторную медпомощь получили 12 пострадавших, включая двоих детей.

    Ранее в Курской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ.

    Коментарии (0)
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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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