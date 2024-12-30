Кабмин утвердил правила предоставления в РКН сведений о каналах с аудиторией более 10 тыс.

Tекст: Ольга Иванова

Российское правительство утвердило постановление, согласно которому каналы в социальных сетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны предоставлять сведения в Роскомнадзор, сообщает РИА «Новости». Документ доступен на портале официального опубликования нормативных правовых актов и основывается на статье 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Пресс-служба Минцифры отметила, что постановление учитывает опыт работы сервиса «Госуслуги», используемого для включения владельцев таких каналов в специальный перечень Роскомнадзора. Сервис, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации, теперь станет постоянным. В настоящее время через «Госуслуги» уже подано 140 тыс заявлений.

С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу на канале без отметки о включении в перечень Роскомнадзора. Владельцам таких страниц будет запрещено указывать информацию о способах финансирования их деятельности, а также другим каналам запрещено репостить их записи. Как только пользователь будет внесен в перечень, данные ограничения будут сняты, подчеркнули в Минцифры.

Ранее Роскомнадзор (РКН) зарегистрировал более 49 тыс. страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. человек, что соответствует новым требованиям закона о деанонимизации владельцев каналов и страниц.