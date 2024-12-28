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РКН зарегистрировал 49 тыс. страниц с аудиторией более 10 тыс. человек
Роскомнадзор зарегистрировал более 49 тыс. страниц с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей соцсетей
Роскомнадзор (РКН) зарегистрировал более 49 тыс. страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. человек, что соответствует новым требованиям закона о деанонимизации владельцев каналов и страниц.
Как передает ТАСС, на сегодняшний день Роскомнадзор зарегистрировал более 49 тыс. страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей. Владельцы каналов и страниц подали более 135 тыс. заявлений через Госуслуги. Однако более 30 тыс. заявлений было отклонено.
На данный момент административная ответственность за неисполнение требований закона отсутствует, отмечают в ведомстве. Это позволяет владельцам страниц разобраться в новых правилах без спешки.
Закон о деанонимизации владельцев каналов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Новые положения закона вступят в силу 1 января 2025 года, что потребует от рекламодателей более строгого соблюдения правил рекламы.
Член СПЧ, журналист, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич поделился своим опытом. «Сам я уже зарегистрировал свои каналы. Никаких трудностей не возникло», – сказал он.
«Кроме непосредственного количества владельцев каналов, которые подали заявления, стоит отметить, что Роскомнадзор подходит к вопросу максимально гибко – никаких санкций за несоблюдение требований пока нет. Это дает владельцам страниц время спокойно разобраться в новых правилах и адаптироваться без лишнего давления. Также видно, что процесс действительно работает, и Роскомнадзор справляется с таким объемом заявлений», – добавил он.