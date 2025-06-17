Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.7 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Чемезовым
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов во вторник выступит с докладом у президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Крупных публичных мероприятий в графике президента во вторник не ожидается, с докладом у него будет Чемезов, сказал Песков, передает ТАСС.
«Традиционный доклад президенту по итогам финансового года», – уточнил представитель Кремля.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что Россия полностью отказалась от использования доллара в взаиморасчетах по оружейным контрактам с зарубежными партнерами.