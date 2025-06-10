Чемезов сообщил об отказе России от доллара при оружейных сделках

Tекст: Александра Юдина

По его словам, госкорпорация начала заключать международные оружейные контракты преимущественно в рублях и национальных валютах, а не в долларах, передает ТАСС.

Чемезов отметил, что из-за санкций тема военно-технического сотрудничества стала менее публичной, и о результатах заключенных контрактов сейчас рассказывают редко. При этом большинство контрактов подписывается в новых условиях расчетов.

Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции, а включает совместные разработки и локализацию производств за рубежом. В качестве примера глава Ростеха привел контракт с Индией на выпуск двигателей для индийских танков Т-72.

По итогам 2024 года выручка Ростеха превысила 3 трлн рублей, сообщил Чемезов. Треть этого объема обеспечило гражданское производство. Чемезов отметил, что корпорация остается крупнейшей машиностроительной компанией России, в которой трудятся более 700 тыс. специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии. Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.