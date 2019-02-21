Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки

Авиационный регулятор Индии (CEMILAC) разрешил использовать разработанные в стране сверхзвуковые истребители Tejas в составе ВВС, сообщают местные СМИ.

Передача эксплуатационных документов состоялась в Бангалоре, штат Карнатака, на авиакосмическом салоне Aero India-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

Командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа отметил, что это событие – важная веха в истории военно-воздушных сил и в истории военной промышленности страны.

«В ходе испытаний истребитель совершил множество вылетов и продемонстрировал точность при использовании оружия», – сказал Дханоа.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель Tejas является на 60% продуктом разработки компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны Индии. Разработка длилась более 30 лет. Правительство одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, планировалось, что они поступят на вооружение в 1994 году. Индийские ВВС заказали более 120 истребителей этого типа, он должен поступить на вооружение до 2025 года.

В 2018 году сообщалось, что истребители Tejas признали хуже и дороже российских аналогов.