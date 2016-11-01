Собственные индийские истребители оказались хуже и дороже российских

Правительство Индии учредило комитет, который должен расследовать ситуацию со стоимостью легкого истребителя собственного производства Tejas Mk. 1А. Самолет оказался дороже более совершенных российских Су-30МКИ.

Высокую цену установил производитель – Hindustan Aeronautics Limited (HAL), который затребовал за один истребитель Tejas Mark1A 4,63 млрд рупий (67 млн долларов). Источники индийских СМИ утверждают, что в правительстве страны очень удивились столь высокой цене, так как эта сумма даже выше, чем у более современных самолетов зарубежной разработки и индийского производства, сообщает Indian Express.

Тот же HAL собирает лицензионный Су-30 за 4,15 млрд рупий (60 млн долларов), тогда как из России его поставляют за 3,3 млрд рупий (48 млн долларов). Шведский Gripen, по данным источников, был предложен Индии за 4,55 млрд рупий (66 млн долларов), американский F-16 – за 3,8 млрд рупий (55 млн долларов).

Истребитель Tejas правительство стремилось продвигать по схеме «Сделано в Индии», однако теперь индийское министерство обороны вынуждено изучать цены на военную технику, изготовленную в стране местными предприятиями. В минобороны надеются снизить стоимость перед заключением контракта на 83 этих истребителя.

Изначально сообщалось, что в минобороны Индии одобрили закупку 83 самолетов Tejas за 7 млрд долларов.

HAL Tejas – это легкий многоцелевой истребитель предыдущего, четвертого, поколения, который не сравним с превосходящим его по боевым возможностям тяжелым истребителем Су-30 (поколение 4+).