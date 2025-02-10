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Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии
Россия заняла первое место в поставках оружия Индии, превысив 30% доли рынка
Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии, рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Россия заняла лидирующую позицию в военном-техническом сотрудничестве с Индией, сообщает РИА «Новости». Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев уточнил, что доля России в поставках продукции военного назначения для индийских вооруженных сил превышает 30%. Эти данные охватывают период с 2015 по 2025 годы и были озвучены накануне выставки Aero India 2025.
Михеев отметил, что Россия является важнейшим партнером Индии в оборонной сфере. Это сотрудничество включает широкий спектр вооружений и технологий, которые продолжают укреплять военные возможности индийской армии. Также на выставке обсуждались перспективы развития и модернизации военной техники.
В ходе другой презентации на форуме «Армия-2024», «Рособоронэкспорт» совместно с «Ростехом» и ОАК представили модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. По словам Михеева, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки по поводу поставок этих самолетов. В ближайшее время ожидается спрос на 40 единиц Як-130М. Некоторые страны также выразили желание модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные самолеты Як-130.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.