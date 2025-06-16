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Россия экстренно вывезла более 300 человек из Ирана
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана
Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран.
В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и граждан дружественных государств, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
На следующий день, 15 июня, безопасно пересекли границу 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и представители культурной сферы.
Москалькова выразила благодарность властям Азербайджана за поддержку при организации эвакуации. Она добавила, что ее аппарат продолжит мониторинг ситуации и готов быстро реагировать на обращения граждан. Уполномоченный призвала россиян в регионе быть предельно осторожными и незамедлительно обращаться в российские диппредставительства при возникновении сложностей.
Москва рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также призывает незамедлительно покинуть опасные районы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники офиса Ruptly в Тегеране успели покинуть район атаки до авиаудара Израиля. А Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.