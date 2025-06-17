Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.6 комментариев
ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области
Беспилотники ВСУ повредили дома, авто и предприятия в Белгородской области
В результате серии атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник ударил по сельхозпредприятию, пробив кровлю одного из корпусов, а в поселке Октябрьский от детонации дрона поврежден забор частного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Шебекино после атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, пострадали три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – повреждены еще две машины. В селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение, осколки повредили кровлю и фасад.
В селе Старовщина на грузовой автомобиль также совершен удар дронов – у машины выбиты стекла и посечена кабина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на коммерческом объекте и повредил оборудование.
В Грайвороне беспилотник повредил микроавтобус, выбив боковое стекло.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО уничтожили за утро 24 украинских беспилотника над пятью регионами. Посол Мирошник сообщил, что за неделю 14 детей пострадали от беспилотников ВСУ.