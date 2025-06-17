ПВО за утро уничтожила 24 украинских беспилотника над пятью регионами

Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру

Tекст: Вера Басилая

По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.