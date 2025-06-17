Посол Мирошник: За неделю с 9 по 15 июня 14 детей постарадали от FPV-дронов

Tекст: Ирма Каплан

Посол уточнил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали 104 мирных жителя России, из них восемь человек погибли, передает его слова ТАСС.

Мирошник отметил, что две трети из числа пострадавших мирных жителей на этой неделе пострадали от ударов украинских FPV-дронов.

«Среди них 14 несовершеннолетних, ВФУ осознанно и преднамеренно направляли беспилотники непосредственно на гражданских лиц и гражданские объекты», – сказал он.

Посол Мирошник уточнил, что украинские войска также применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и управляемые авиабомбы для ударов по российским субъектам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе жилого дома в Кременной погибли два человека, в том числе подросток. При обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников на территории Татарстана пострадали 16 человек, среди которых оказались трое детей.