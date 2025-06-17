  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 147 украинских беспилотников
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    ВВС Израиля обманули ПВО Ирана «столпотворением в небе»
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    МИД дал рекомендации россиянам, как покинуть Израиль и Иран
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил об их закрытии из-за атак Ирана
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Карлсон: Война с Ираном может привести к краху «империи» США
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    17 июня 2025, 07:18 • Новости дня

    Посол Мирошник сообщил о 14 пострадавших от БПЛА ВСУ за неделю детях

    Посол Мирошник: За неделю с 9 по 15 июня 14 детей постарадали от FPV-дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    За минувшую неделю с 9 по 15 июня от ударов украинских FPV-дронов пострадали 14 детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол уточнил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали 104 мирных жителя России, из них восемь человек погибли, передает его слова ТАСС.

    Мирошник отметил, что две трети из числа пострадавших мирных жителей на этой неделе пострадали от ударов украинских FPV-дронов.

    «Среди них 14 несовершеннолетних, ВФУ осознанно и преднамеренно направляли беспилотники непосредственно на гражданских лиц и гражданские объекты», – сказал он.

    Посол Мирошник уточнил, что украинские войска также применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и управляемые авиабомбы для ударов по российским субъектам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе жилого дома в Кременной погибли два человека, в том числе подросток. При обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников на территории Татарстана пострадали 16 человек, среди которых оказались трое детей.

    16 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя

    Во Внуково у Sukhoi Superjet 100 при взлете отвалился капот двигателя

    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет российской авиакомпании «Азимут» потерял капот двигателя во время взлета из аэропорта Внуково.

    Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 15 июня, когда Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс в Батуми. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт после того, как у лайнера отвалился капот правого двигателя.

    Последствия поломки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что двигатель оказался оголенным. Во Внуково объявили тревогу по коду «Синий».

    Борт выработал топливо в зоне ожидания, после чего благополучно сел и самостоятельно направился на стоянку. Позже фрагменты капота были обнаружены на взлетно-посадочной полосе.

    В мае пустой топливный бак упал с самолета над Челябинском. В прошлом году у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка.

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    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

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    16 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Замглавы МИД России заявил, что у Ирана есть право на самооборону, передает ТАСС. Он призвал власти Израиля к проявлению сдержанности и здравого смысла и отметил, что именно это станет решающим фактором дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Рябков подчеркнул, что расчеты Израиля относительно возможности уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру с помощью ударов не имеют под собой оснований. Он отметил, что военное решение противоречит здравому смыслу и может привести к серьезным последствиям для всего региона.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Дипломат добавил, что политическое и дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном не имеет альтернатив. По его словам, Россия ведет обсуждения с представителями США по вопросу иранской повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Ливане назвали Россию объективным посредником между Ираном и Израилем.

    Дональд Трамп выступил против втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном.

    А в Иране нашли израильские комплексы Spike, предназначенные для поражения систем ПВО.

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    16 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках достигнутых в начале июня договоренностей Россия передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила вернуть еще 2 тыс. 239 тел, сообщило Министерство обороны.

    В понедельник Россия передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ и вернула тела 51 российского военного, следует из сообщения в Telgrаm-канале Минобороны. Передача произошла согласно соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле.

    Всего украинской стороне с начала гуманитарной акции передано 6 тыс. 60 тел. В то же время Украина передала России тела 78 погибших российских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило о готовности передать еще 2 тыс. 239 тел погибших военнослужащих ВСУ на данном этапе.

    Ранее в воскресенье Россия передала Украине очередные 1,2 тыс. тел военнослужащих.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших.

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    16 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Зеленский потребовал выдачи украинских уклонистов из Австрии

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на содействие Вены в возвращении скрывающихся от призыва мужчин, находящихся сейчас на территории Австрии.

    Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии, передает URA.ru. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом Зеленский заявил: «Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе».

    По данным австрийских властей, после начала спецоперации на Украине страна приняла от 70 до 80 тыс. украинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Владимира Зеленского.

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    16 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

    Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира* ( признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.

    Земфира (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

    Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

    Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

    Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

    Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».

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    16 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины

    СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В польском обществе усиливается критика в адрес властей за излишнюю и преждевременную финансовую помощь Украине, особенно без учета мнения большинства граждан.

    Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

    Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

    «Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

    По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

    Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    16 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля
    Депутат Рады сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные сразу трех источников.

    «Офис [Зеленского] снова планирует отставку премьера и замену всего правительства», – заявил Железняк. По его словам, решение об увольнении Шмыгаля может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС.

    Железняк отметил, что попытки сместить Шмыгаля предпринимались ежегодно с 2020 года, однако обычно ограничивались сменой министров, а пост главы правительства оставался неизменным. Депутат объяснил возможную отставку несколькими причинами: утратой поддержки нынешнего правительства, провалами в экономической и бюджетной сферах, а также стремлением властей показать какое-либо обновление на фоне отсутствия выборов в стране.

    3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».

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    16 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине молодой мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы попытаться уехать в Европу и избежать службы.

    Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на одном из пунктов пропуска задержали 30-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые предъявили документы о браке, передает «Российская газета». Супруги уверяли, что между ними существует большая любовь, несмотря на то, что разница в возрасте составляет почти двадцать лет.

    Во время проверки мужчина и женщина начали путаться в деталях совместной жизни, а в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что женщина является бывшей тещей задержанного.

    В ведомстве отметили, что теперь паре грозит уголовная ответственность за попытку выезда по поддельным основаниям.

    В мае украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, переодевшись в гражданскую одежду.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    16 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Валерия Лобановского обвинили в «неуважении» к украинскому языку и культуре

    Tекст: Вера Басилая

    Легендарному тренеру киевского «Динамо» и сборной СССР Валерию Лобановскому на Украине предъявили претензии за «пренебрежение к украинизации».

    Валерий Лобановский, знаменитый тренер сборной СССР и киевского «Динамо», подвергся критике на Украине за якобы пренебрежительное отношение к украинизации, сообщает ТАСС.

    В статье журнала «Украинский тиждень» сообщается, что Лобановский в течение многих лет «сознательно формировал в клубе русскоязычную среду и проявлял неуважение к украинскому языку и культуре».

    Также ему поставили в вину отказ включать гимн Украины перед матчами «Динамо». Авторы статьи указывают, что несмотря на то, что Лобановский был уроженцем Киева, он не поддерживал инициатив по демонстрации украинской национальной символики.

    Издание приводит мнение Лобановского, которое он озвучивал на страницах «Советского спорта». По его словам, борьба за приоритет украинского языка в Киеве проходила так, будто он когда-то подвергался дискриминации, хотя, по мнению Лобановского, этого не было. Он полагал, что некоторые чиновники отказывались от родного языка из страха обвинений в национализме, но нормальные люди всегда сохраняли свою культуру и из-за этого не страдали.

    За время работы Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз брало Кубок СССР, пять раз – чемпионство Украины, выигрывало два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

    Ранее на Украине общественники подали жалобу на Верку Сердючку из-за исполнения песен на русском языке в Киеве.

    Власти Украины планируют переименовать более 700 населенных пунктов в рамках политики дерусификации.

    Политолог Лариса Шеслер отметила «селюковский» характер проводимой на Украине дерусификации.

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    16 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    МИД дал рекомендации россиянам, как покинуть Израиль и Иран

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    Не приближаться к военным и государственным объектам, избегать массовых скоплений людей, не фотографировать и не снимать видео, выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в укрытия. Такие рекомендации дал МИД России согражданам, находящимся в зоне конфликта Израиля и Ирана, в своем Telegram-канале.

    Из-за закрытия воздушного пространства Ирана гражданам России предлагается покидать страну через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Однако граница с Ираном сейчас закрыта из-за карантинных ограничений в Азербайджане, поэтому для согласования разовых разрешений на проход необходимо заранее отправить заявку на электронную почту посольства России в Тегеране. В письме требуется указать фамилию, имя, отчество на русском и английском языках, дату рождения, данные паспорта, срок его действия, отметку о въезде и контактные телефоны.

    Для проезда из Астары в Баку ежедневно ходят рейсовые автобусы, отправление в 08:00 и 09:00, время в пути – около четырех часов, стоимость билета – 11 манатов (примерно семь долларов). Также доступны такси, а обмен валюты возможен в отделении Kapital Bank. Из Баку в Россию ежедневно выполняется до 20 прямых авиарейсов различными авиакомпаниями.

    Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

    МИД России призывает внимательно следить за информацией от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется обращаться в российские посольства в Иране, Азербайджане и Израиле.

    Круглосуточная горячая линия департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7 (495) 695-4545, эл. почта dskc@mid.ru.

    Россия эвакуировала более 300 человек из Ирана. Спецборт МЧС России доставил их в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана. Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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