Два мирных жителя погибли в Кременной ЛНР от атаки дрона ВСУ

FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

Tекст: Ирма Каплан

Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

«По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.