Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах

Tекст: Ольга Иванова

Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.