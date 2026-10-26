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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня

    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы отказал певице Алене Апиной во взыскании 1 млн рублей за использование композиции «Не забывай» в популярном сериале «Слово пацана».

    Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

    Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

    «Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.

    В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

    В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».

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    24 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»

    Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама».

    Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».

    «Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    23 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

    Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида из-за нацизма

    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету республики проверить музыкальный клип певца Егора Крида на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

    «Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

    В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства выявили клип, в котором артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Персонажу дорисовали татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

    В прокуратуре отметили, что демонстрация ролика спровоцировала широкий общественный резонанс и негативную реакцию в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей музыкальным клипом с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии.

    Артист принес извинения за появление в лонгсливе с кадром из военной драмы.

    Певец заблюрил изображение главного героя картины после сообщений о возможной проверке.

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    25 октября 2026, 04:55 • Новости дня
    Премьер Британии Бернем не исключил возврата к свободе передвижения с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допускает возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом, пишет Times.

    «Энди Бернем допускает возможность принятия правил ЕС о свободном передвижении», – пишет Times.

    Политик призвал к честному обсуждению этого вопроса. По словам премьера, ситуация с миграцией до выхода из состава Евросоюза не была такой сложной, как в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты назвали возвращение Великобритании в Евросоюз причиной возможного роста чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

    В 2025 году посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин счел нереалистичными анонсированные жесткие миграционные реформы британского правительства.

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    24 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Оперные певцы спели на борту задержанного в Пулково самолета

    Оперные певцы спели для пассажиров задержанного в Пулково рейса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков и другие артисты устроили импровизированный концерт для пассажиров рейса Челябинск – Москва, который вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Самолет, следовавший из Челябинска в Москву, приземлился в Петербурге из-за ограничений по соображениям безопасности. Воздушное судно три часа простояло на взлетно-посадочной полосе, пишет RT со ссылкой на Mash.

    На одном рейсе оказались художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков, оперный певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова и ее руководитель, дирижер Геннадий Дмитряк.

    Чтобы поддержать пассажиров во время длительного ожидания на борту, артисты устроили для них концерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.

    Ранее управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании более 110 рейсов после отмены ограничений. До этого в Пулково задержали более 50 рейсов.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    24 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Резиденцию британского премьера назвали непригодной для управления страной

    FT: Резиденцию премьера Британии предложили переделать в музей

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие высокопоставленные британские чиновники выступили с инициативой превратить резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в музей из-за ее непригодности для управления государством.

    Бывшие госслужащие считают невозможным эффективное управление страной из исторического здания в центре Лондона из-за нехватки места и плохой связи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве, где всецело задействованы современные технологии и потоки данных, поступающие из различных правительственных структур», – заявил экс-канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс.

    Идею переезда поддержал бывший директор по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри. Председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер предложил переделать здание эпохи Стюартов в музей или квартиры, отметив наличие крошечных комнат и опасных мест.

    Британские госслужащие давно жалуются на плохой телефонный сигнал и то, что многие кабинеты на Даунинг-стрит раньше были спальнями или помещениями для прислуги. Здание со знаменитой черной дверью используется как резиденция главы правительства с 1735 года, сейчас в этом правительственном комплексе работают более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл допустил возможность отставки из-за крайнего утомления и стресса.

    Летом в аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит кота Ларри высмеяли частую смену глав британского правительства.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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