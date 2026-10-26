Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

Tекст: Ольга Иванова

В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.