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    3 июля 2026, 20:20 • В мире

    Британия разглядела в идущих из России танкерах БПЛА-авианосцы

    Британия разглядела в идущих из России танкерах БПЛА-авианосцы
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Британия выдвинула новые обвинения против танкеров c российской нефтью. В докладе лондонского института IISS говорится, что именно с них «вероятнее всего» запускались БПЛА для шпионажа над объектами НАТО. По мнению российских экспертов, такие заявления нужны Западу, чтобы легитимизировать новые пиратские действия против торговых судов. Они видят прямую взаимосвязь между этим докладом и недавним требованием Украины признать танкеры ее законной военной целью.

    Россия «вероятнее всего» («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска неопознанных беспилотников над стратегическими объектами в Европе. Целью кампании якобы было, в частности, выявление слабых мест в ПВО Старого Света. Об этом говорится
    в докладе лондонского международного института стратегических исследований (IISS).

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль этого года. Около половины инцидентов произошло над военными базами.

    Среди них – британская авиабаза Лейкенхит (на ней ведется подготовка к размещению ядерного оружия США), французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, а также базы ВВС в Бельгии и Нидерландах, где хранятся американские бомбы. Появление дронов иногда приводило к временному закрытию аэропортов, как это происходило в Копенгагене.

    Исследователи сопоставили время появления БПЛА с данными перемещения гражданских судов и пришли к выводу, что в моменты инцидентов поблизости в международных водах якобы находился один или несколько российских танкеров. В инцидентах над Данией, например, упоминается судно Boracay.

    В докладе IISS уделено большое внимание российскому военному беспилотнику «Орлан-10», чьи гражданские модификации имеют радиус действия до 500 км. Его автономность составляет до 12 часов и запускаются эти аппараты прямо с палубы среднеразмерного коммерческого судна вне зоны видимости береговой линии.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Представитель оборонного ведомства Британии на условиях анонимности заявил газете The Guardian, что полиция и спецслужбы не имеют прямых улик, юридически связывающих БПЛА с РФ. Единственной страной, заявившей о причастности России к инцидентам с дронами, стала Швеция.

    Американское специализированное военно-аналитическое издание The War Zone (TWZ) также уделило этому докладу большое внимание, поскольку журналисты этого портала в ноябре 2024 года первыми подняли тему инцидентов с неопознанными беспилотниками над военными объектами США в Англии.

    Министерство обороны Британии в комментарии для TWZ однако уклонилось от прямых обвинений Москвы, заявив, что «не комментирует вопросы разведки». При этом британские власти отметили, что расширяют полномочия военных по уничтожению дронов, угрожающих их базам.

    «Доклад IISS с формулировкой «most likely» о запуске Россией беспилотников с судов "теневого флота" – это попытка создать информационную дымовую завесу, которая позволит оправдать откровенное пиратство в отношении гражданского флота РФ», – считает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    По его словам, цель вброса очевидна: убедить общественность, что теневой флот перевозит не просто несанкционную нефть, а представляет собой «плавучие базы» для атак на Европу.

    «Это заведомо ложное сообщение, растиражированное СМИ, призвано придать легитимность захвату судов», – подчеркивает эксперт. Появление доклада с обтекаемой формулировкой «most likely» – это не аналитика, а элемент скоординированной кампании, выгодной прежде всего натовской бюрократии и отдельным игрокам вроде Лондона, соглашается военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Он также считает, что Старый Свет таким образом пытается выстроить «оправдание» для перехвата гражданских судов РФ. «Если потребуется сопровождение боевыми кораблями ВМФ России, такие корабли найдутся, и это понимают все. А пока западные центры плетут околесицу», – пояснил эксперт.

    «Выдвинутое в докладе IISS обвинение – это классический прием «туманного Альбиона»: направить внимание мировой общественности на мнимую угрозу, чтобы скрыть собственную ведущую роль в развязывании дроновой войны. Именно Британия сегодня играет первую скрипку в подготовке морских диверсантов и террористических подразделений, действующих против России», – отмечает военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Именно Лондон преподал Украине концепцию так называемой москитной войны в Черноморской акватории.

    На базе 73-го отдельного специального подразделения морских диверсантов в Очакове британцы тренировали солдат ВСУ. Там же отрабатывались сценарии атак на гражданскую и военную инфраструктуру», – напомнил эксперт.

    Британия, продолжил он, системно снабжала прибалтийские государства подводными дронами типа «Ремус». «Лондон плотно взаимодействует с норвежской компанией Kongsberg Defence, специализирующейся на производстве надводных беспилотных аппаратов. Британские разработки легли в основу всей морской роботизированной войны, которую сегодня ведут против нас», – подчеркнул собеседник.

    На практике «теневой флот» – это корабли, которые отказались от услуг страховых компаний Старого Света, найдя альтернативу в странах, не требующих политической ангажированности при закупке российских ресурсов, пояснил Леонков.

    «Теперь же Британия запускает для своих партнеров по НАТО механизм легитимизации пиратства.

    Всему этому придается налет законности, которой на самом деле не существует. Международное право, и особенно Морская конвенция, характеризует подобные действия однозначно – это неправомерные действия», – говорит военный аналитик.

    По мнению эксперта, обвинения из доклада существенно повышают градус эскалации. «Реальной угрозы со стороны России нет, поэтому европейским элитам нужны выдуманные прецеденты, чтобы объяснить собственному населению, зачем Евросоюз готовится к войне. Схема проста: создается угроза, на нее следует реакция, после чего Брюссель объявляет, что противник испугался и отступил», – считает спикер.

    «Западные СМИ активно рисуют Россию в негативном ключе: международное право стараниями недружественных государств глубоко скомпрометировано, и любые наши правомерные действия по защите будут представлены как агрессия», – полагает Леонков.

    По словам Дандыкина, авторы доклада пытаются оправдать уже совершенные задержания судов и уложить их в новую концепцию. «Сейчас создается универсальная юридическая конструкция: любой танкер, меняющий флаг или транспондер – это общемировая практика, в которой участвуют и такие страны как Монголия – объявляется потенциальным разведывательным кораблем», – отметил он.

    Неслучайна и недавняя инициатива Владимира Зеленского атаковать «теневой флот России».

    «Это звенья одной цепи: враждебные действия в отношении газовозов уже фиксировались в Средиземном море, и нет гарантий, что завтра это не перенесется на Балтику», – добавил спикер.

    Самый опасный аспект доклада, полагает Леонков, это подготовка почвы для украинских атак на гражданские суда. «Напрямую ловить или уничтожать корабли под флагом России Старый Свет не будет, поскольку это означает прямую конфронтацию. Но Запад нашел исполнителя – Украину», – считает собеседник.

    Не стоит удивляться, если в акватории Балтийского, Северного или Средиземного морей вскоре появятся безэкипажные катера под украинским флагом, охотящиеся на российские торговые суда. «Это продолжение британской стратегии тотальной террористической войны», – подчеркнул Леонков.

    При этом утверждение соавторов доклада, что инциденты с дронами прекратились после начала досмотров судов, не выдерживает никакой критики.

    «Это обкатанная технология, сюжеты которой тянутся еще с Холодной войны: тогда не было беспилотников, зато были подводные лодки», – считает Дандыкин.

    Техническая аргументация доклада при этом хромает на обе ноги. «Зачем России запускать что-то с моря и городить «ретрансляцию сигналов», если все видно из космоса? К тому же, Москва никогда не пыталась подвергать жизни простых граждан опасности ради достижения каких-либо собственных целей», – добавляет он.

    А между тем, наделение гражданского флота статусом военной разведывательной инфраструктуры со стороны НАТО неизбежно приведет к физической угрозе для моряков. «Зеленский уже выступил инициатором открытых ударов по торговым судам», – добавил эксперт.

    По его словам, сложившаяся ситуация связана прежде всего с попыткой максимально продлить агонию киевского режима и его сопротивление. «На фоне неудач прокси-сил на земле и наших ударов по военной инфраструктуре Украины будут рождаться все новые информационные монстры», – заключил Дандыкин.

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