Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Стрельба в филиппинской школе унесла жизни четырех человек
Число жертв стрельбы в школе на юге Филиппин достигло четырех человек
В результате вооруженного нападения перед началом занятий в филиппинском городе Замбоанга погибли двое охранников и двое старшеклассников, еще девять человек ранены.
Трагедия произошла в городе Замбоанга утром во вторник, передает РИА «Новости».
Перед самым началом занятий преступник пронес в учебное заведение оружие и начал стрелять по школьникам без видимых причин.
«Четыре человека погибли, еще девять ранены в результате стрельбы на кампусе Атенео де Замбоанга во вторник», – отмечает газета Manila Times.
Среди жертв нападения оказались двое охранников и двое учеников старших классов. Местная полиция уточняет, что нападавший был вооружен пистолетом и винтовкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально жертвами стрельбы в филиппинском городе Замбоанга стали два человека.
Неделей ранее число погибших при нападении на школу в Таиланде выросло до девяти человек.