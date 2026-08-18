  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 791 дрон ВСУ
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    В Ормузском проливе появился собственный «теневой флот»
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    ВСУ получили возможность получать снимки со спутников Vantor за 15 минут
    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска
    Полиция Молдавии сообщила о падении неопознанного летательного аппарата
    Полиция Германии изъяла баннер с надписью «Россия не враг!»
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    18 августа 2026, 08:14 • Новости дня

    Вооруженный винтовкой ученик открыл огонь по школьникам на Филиппинах

    Жертвами стрельбы в школе на юге Филиппин стали двое учащихся

    Tекст: Мария Иванова

    Незадолго до начала уроков на Филиппинах нападавший пронес в класс оружие и устроил стрельбу, унесшую жизни двух человек, в том числе самого злоумышленника.

    Трагедия случилась в городе Замбоанга на юге Филиппин, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в школе при университете Атенео де Замбоанга незадолго до начала уроков.

    Представитель местной полиции Шеллами Чанг поделилась подробностями произошедшего. «Двое учащихся погибли при стрельбе на кампусе Атенео де Забоанга, в том числе предполагаемый стрелявший», – сообщила она.

    Правоохранительные органы установили, что подозреваемый вооружился пистолетом и винтовкой. Злоумышленник начал стрелять по ученикам, при этом никакой провокации со стороны пострадавших не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне подросток устроил стрельбу в старшей школе филиппинского города Таклобан.

    В мае правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину в здании Сената Филиппин.

    В начале августа вооруженный юноша открыл огонь в учебном заведении пригорода Бангкока.

    17 августа 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за последние сутки освободила два населенных пункта – Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

    Об освобождении говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Андреевскую Общину в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Доброполья и Рубежного в ДНР и Андроновки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 390 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новосолошино в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Коломийцев, Покровского и Малиновки в Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял более 345 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Першетравни, Писаревки, Уланово и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Балаклеей, Веселым, Подлиманом в Харьковской области, Донецким, Крымками, Маяками и Святогорском в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Куртовки, Никоноровки, Николаевки, Николайполья, Ореховатки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили Рыбальское в Запорожской области, а до этого освободили Новониколаевку в ДНР.

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    17 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    @ IPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.

    Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.

    «Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.

    В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

    Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.

    Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

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    17 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico узнала о претензиях Египта к Росатому

    Politico: Росатом столкнулся с обвинениями в дефектах на АЭС «Эль-Дабаа»

    Politico узнала о претензиях Египта к Росатому
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская госкорпорация столкнулась с претензиями египетских властей из-за предполагаемых дефектов и якобы задержек при строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа», пишет Politico.

    Управление по атомным электростанциям Египта направило руководству Росатома конфиденциальное письмо, в котором указало на якобы «дефекты», затрагивающие несколько энергоблоков, и нарушения «культуры ядерной безопасности» при возведении АЭС «Эль-Дабаа», пишет Politico.

    В документе, переданном изданию источником в разведке, также упоминается некая «умышленная халатность» со стороны одного из руководителей проекта.

    Египетская сторона заявляла о якобы серьезных дефектах бетона, включая пустоты за металлической облицовкой на четвертом энергоблоке и проблемы с фундаментными плитами первых трех блоков, устранение которых заняло год. Кроме того, в письме сообщалось о попытках выдать подземные работы за завершение половины строительства.

    Внутренние документы российской компании, изученные журналистами, указывают на возможную задержку графика. Согласно одному из проектов аудита, ввод в эксплуатацию первого реактора может сдвинуться на 18 месяцев – с сентября 2028 года на март 2030 года.

    Издание отмечает что ситуация вокруг египетского проекта вызывает обеспокоенность и в Венгрии, где Росатом возводит АЭС «Пакш-2» с использованием аналогичных технологий.

    В ответном заявлении Росатом подчеркнул: «Высокий стандарт организации работ, система управления качеством и культура безопасности подтверждаются неослабным вниманием к проекту со стороны политического руководства Российской Федерации и Арабской Республики Египет».

    В компании подчеркнули, что ни одно из обвинений, изложенных в письме, не получило подтверждения в рамках предусмотренных проектом процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на станции «Эль-Дабаа».

    В прошлом году президент России Владимир Путин сообщил об успешном ходе возведения данного энергетического объекта.

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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    17 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского

    «РБК-Украина»: Жена Зеленского получила «золотое право вето» в кадровых вопросах

    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская активно участвует в государственной политике, блокируя нежелательные инициативы и способствуя карьерному росту лояльных чиновников, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского, Елена Зеленская оказывает серьезное влияние на кадровые решения в стране, обладая так называемым золотым правом вето, передает ТАСС.

    Источники в окружении главы государства подтверждают ее значимую роль во внутренних процессах.

    «Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – целиком. У нее, скажем так, «золотое право вето»», – приводит агентство слова собеседника.

    Помимо блокировки неугодных решений, жена президента способна содействовать продвижению симпатичных ей госслужащих. Журналисты отмечают стремительный взлет Николая Калашника, который за несколько лет поднялся от руководителя районной администрации до должности министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с поста главы Киевской областной военной администрации.

    Кабинет министров Украины утвердил на эту должность Тимура Ткаченко.

    Весной украинские антикоррупционные ведомства готовились задержать Елену Зеленскую.

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    17 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Умер Герой России Валерий Ростовщиков
    Умер Герой России Валерий Ростовщиков
    @ admvol.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался Герой России, участвовавший в боевых действиях в Чечне, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков, сообщила администрация города Волжский.

    Герой России, почетный гражданин Волжского, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков скончался на 70-м году жизни, передает РИА «Новости».

    Ростовщиков был военным инженером и принимал участие в боевых действиях в Чечне. В октябре 1999 года офицер лично обезвредил заминированный мост, обеспечив безопасную переправу федеральных сил. Именно за этот выдающийся подвиг он удостоился звания Героя России.

    После завершения военной службы ветеран занимал пост заместителя главы администрации Волжского. На этой должности он курировал вопросы социальной защиты, культуры, спорта и молодежной политики. Должность регионального омбудсмена он бессменно занимал с 2009 года до последних дней жизни.

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    17 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.

    Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

    Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

    «Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

    Как пишет издание, еще недавно спутниковые данные, которые Киеву передавали правительства стран-союзников и коммерческие компании, оставались дефицитным ресурсом. В первую очередь ими располагали высокопоставленные украинские военные, использовавшие информацию для решения стратегических задач. Увеличение числа спутников и ускорение обработки снимков расширяет возможности Украины по оперативному получению информации о ситуации на местности. Это позволяет чаще обновлять данные и использовать их при принятии решений.

    Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

    В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

    Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

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    17 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров: Японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
    Лавров: Японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления японской стороны о визите президента России Владимира Путина на остров Итуруп вышли за рамки приличий и являются совершенно неприемлемыми, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подверг резкой критике реакцию Токио на поездку российского лидера на Курилы. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что высказывания соседей перешли допустимые границы, передает РИА «Новости».

    «Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент РФ не может посещать любую часть территории РФ», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

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    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    17 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек

    Шуваев сообщил о гибели восьми человек при атаке ВСУ на Белгородскую область

    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек
    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ атаковали Белгородскую область 152 раза за прошедшие сутки, восемь человек погибли, еще 23 пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Шуваев в Мах сообщил, что ВСУ нанесли 152 удара по территории Белгородской области за прошедшие сутки.

    «К сожалению, в результате бесчеловечных ударов неонацистов в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей… ранены 23 мирных жителя, из которых два ребенка», – написал глава региона.

    Украинские боевики нанесли ракетный удар по Валуйскому округу Белгородской области, погибли шесть человек.

    Несколькими днями ранее в результате массированных обстрелов региона погиб один мирный житель.

    До этого 9 августа жертвами ночной атаки на область стали три человека.

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    17 августа 2026, 09:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    @ Knut Knipser/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, сообщило в понедельник Минобороны.

    Катер также охранял резервуары с топливом, указало ведомство в Max.

    Также нанесен удар по порту Измаила. Там атаке подвергся причальный терминал, через который разгружали грузы военного назначения.

    Кроме того, поражены ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

    Накануне российские войска атаковали три сухогруза и два танкера в порту Одессы.

    Двумя днями ранее беспилотники поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    До этого высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом в гавани Черноморска.

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