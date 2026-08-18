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Вооруженный винтовкой ученик открыл огонь по школьникам на Филиппинах
Жертвами стрельбы в школе на юге Филиппин стали двое учащихся
Незадолго до начала уроков на Филиппинах нападавший пронес в класс оружие и устроил стрельбу, унесшую жизни двух человек, в том числе самого злоумышленника.
Трагедия случилась в городе Замбоанга на юге Филиппин, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в школе при университете Атенео де Замбоанга незадолго до начала уроков.
Представитель местной полиции Шеллами Чанг поделилась подробностями произошедшего. «Двое учащихся погибли при стрельбе на кампусе Атенео де Забоанга, в том числе предполагаемый стрелявший», – сообщила она.
Правоохранительные органы установили, что подозреваемый вооружился пистолетом и винтовкой. Злоумышленник начал стрелять по ученикам, при этом никакой провокации со стороны пострадавших не наблюдалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне подросток устроил стрельбу в старшей школе филиппинского города Таклобан.
В мае правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину в здании Сената Филиппин.
В начале августа вооруженный юноша открыл огонь в учебном заведении пригорода Бангкока.