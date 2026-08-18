Суд в России взыскал с нидерландской Nebius Group 127 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Из этой суммы более 101 млн рублей составляет основной долг по депозитарному договору с сентября 2024 по июнь 2026 года, остальное – неустойка, передает РИА «Новости».

Представитель истца пояснил, что «Инфинитум» оказывает ответчику услуги, учитывая его акции на счетах в вышестоящих депозитариях. По условиям договора Nebius Group обязана возмещать ежемесячные расходы, однако не выполнила эти обязательства.

Иностранная компания была извещена о разбирательстве, но не прислала своего представителя на заседание.

Ранее депозитарий просил суд наложить арест на 9600 обыкновенных акций Nebius Group в качестве обеспечительной меры, но позже отозвал это заявление.

Nebius Group была создана на базе Yandex N.V. после продажи основного бизнеса консорциуму российских инвесторов в июле 2024 года. Сейчас компания управляет четырьмя стартапами в сфере искусственного интеллекта и дата-центром в Финляндии.

В 2024 году совет директоров нидерландской Yandex N.V. одобрил продажу своих российских активов за 475 млрд рублей.

Глава депозитария «Инфинитум» Павел Прасс стал одним из пайщиков новой отечественной структуры.

В феврале 2026 года сооснователь бизнеса Аркадий Волож отказался от гражданства России ради развития международной Nebius Group.