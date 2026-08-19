Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
В Чебоксарах загорелась городская электроподстанция
На инфраструктурном объекте в столице Чувашии произошла авария, на электроподстанции произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился на проспекте Ивана Яковлева, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства
«К тушению пожара привлекаются <…> 20 человек и шесть единиц техники», – добавили там.
Глава города Станислав Трофимов сообщил, что экстренные ведомства ликвидируют последствия происшествия. Мэр уточнил, что специалисты переводят подачу энергии на резервные линии, и призвал жителей сохранять спокойствие.
В прошлом году силовики задержали жителя Чебоксар за попытку поджога электроподстанции по заданию украинских спецслужб.
В июне 2026 года украинские войска ударили крылатой ракетой по оборонному предприятию города.
В мае в результате массированной атаки ВСУ в столице Чувашии получили повреждения 40 многоквартирных домов.