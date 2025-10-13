Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по указанию украинских спецслужб

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 21 год, это житель Чебоксар, он пытался поджечь одну из электроподстанций города, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступление совершено по поручению лиц, предположительно связанных со спецслужбами Украины, которые мошенническим путем склонили молодого человека к противоправному действию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Мужчину удалось задержать вечером того же дня в Ульяновске сотрудниками управления ФСБ России по Чувашии. Действия подозреваемого рассматривались как попытка совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры региона.

В МВД добавили, что в настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.

Ранее в Ульяновской области задержали двух молодых людей по обвинению в поджоге оборудования мобильной связи, совершенном по заданию неизвестного куратора через интернет.

До этого в Петербурге осудили уроженца Казахстана, устроившего поджоги вышек связи и передавшего информацию о нефтеперерабатывающем комплексе в Петербурге украинским спецслужбам.

Еще раньше в Новосибирске 18-летнего молодого человека задержали за поджог вышки сотовой связи.