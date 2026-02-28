Посол России в Израиле предупредил о затяжном конфликте между США и Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Горячая фаза конфликта продлится чуть-чуть дольше, скажем так. Не чуть-чуть, может быть, а в два-три, чем предыдущее серьезное противостояние», – заявил посол Викторов в эфире эфире «Соловьев Live».

В ночь на субботу США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Атаки состоялись вопреки переговорам в Женеве. В российском МИД, комментируя действия Вашингтона и Тель-Авива, заявили: «Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них».

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.