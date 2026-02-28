35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
Посол России в Израиле предупредил о затяжном конфликте между США и Ираном
Продолжительность горячей фазы нового витка эскалации на Ближнем Востоке может превысить сроки событий лета 2025 года, считает посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«Горячая фаза конфликта продлится чуть-чуть дольше, скажем так. Не чуть-чуть, может быть, а в два-три, чем предыдущее серьезное противостояние», – заявил посол Викторов в эфире эфире «Соловьев Live».
В ночь на субботу США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Атаки состоялись вопреки переговорам в Женеве. В российском МИД, комментируя действия Вашингтона и Тель-Авива, заявили: «Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.