Юношу задержали за поджог вышки связи в Новосибирске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Новосибирске задержан 18-летний житель Новосибирского района по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, передает РИА «Новости». Молодой человек признался, что совершил преступление по предложению, полученному в мессенджере за обещанное денежное вознаграждение. В полиции сообщили, что после поджога подозреваемый снял видеоотчет и отправил его неизвестному куратору.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, где была зафиксирована попытка поджога оборудования сотовой связи. На месте правоохранители обнаружили остатки горюче-смазочных материалов и зажигалку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали предполагаемого злоумышленника и изъяли у него мобильные телефоны и одежду, в которой он находился во время совершения преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» (часть 1 статьи 281 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.

