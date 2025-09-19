Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Юношу задержали за поджог вышки связи в Новосибирске
В Октябрьском районе Новосибирска 18-летний юноша поджег вышку сотовой связи, действуя по заданию анонимного куратора за обещанное денежное вознаграждение, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
В Новосибирске задержан 18-летний житель Новосибирского района по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, передает РИА «Новости». Молодой человек признался, что совершил преступление по предложению, полученному в мессенджере за обещанное денежное вознаграждение. В полиции сообщили, что после поджога подозреваемый снял видеоотчет и отправил его неизвестному куратору.
Инцидент произошел в Октябрьском районе города, где была зафиксирована попытка поджога оборудования сотовой связи. На месте правоохранители обнаружили остатки горюче-смазочных материалов и зажигалку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали предполагаемого злоумышленника и изъяли у него мобильные телефоны и одежду, в которой он находился во время совершения преступления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» (часть 1 статьи 281 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Хабаровске приговорил местного жителя 18 лет к трем годам колонии за публичные призывы к терроризму. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по делу о государственной измене.