Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Канада пообещала ответить на возможные тарифы Трампа
Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа 25% на ее товары
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом, отметив, что такие меры будут разрушительными для канадской экономики.
Трюдо подчеркнул, что Канада отреагирует «несколькими путями» на несправедливые тарифы и все еще ищет оптимальные способы для этого, передает ТАСС. Он также напомнил, что аналогичные меры, предпринятые Трампом в его первый президентский срок, в отношении канадской стали и алюминия в итоге были отменены.
По словам премьер-министра, введение пошлин в размере 25% на все товары, экспортируемые из Канады, окажет разрушительное воздействие на канадскую экономику. Данный шаг, по мнению Трюдо, может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.
Напомним, Трамп анонсировал, что с первого дня своей новой президентской каденции он намерен ввести подобные пошлины на товары из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.