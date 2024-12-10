Канада пообещала ответить на возможные тарифы Трампа

Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа 25% на ее товары

Tекст: Максим Попов

Трюдо подчеркнул, что Канада отреагирует «несколькими путями» на несправедливые тарифы и все еще ищет оптимальные способы для этого, передает ТАСС. Он также напомнил, что аналогичные меры, предпринятые Трампом в его первый президентский срок, в отношении канадской стали и алюминия в итоге были отменены.

По словам премьер-министра, введение пошлин в размере 25% на все товары, экспортируемые из Канады, окажет разрушительное воздействие на канадскую экономику. Данный шаг, по мнению Трюдо, может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

Напомним, Трамп анонсировал, что с первого дня своей новой президентской каденции он намерен ввести подобные пошлины на товары из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.