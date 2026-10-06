Tекст: Денис Тельманов

Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

«Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.