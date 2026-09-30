Индонезийский генерал пообещал заговорить с российскими моряками по-русски

Генерал ВМС Индонезии пообещал говорить с моряками ТОФ по-русски

Tекст: Мария Иванова

Заместитель командующего третьим региональным командованием ВМС Индонезии назвал странным использование английского на двусторонних встречах, передает РИА «Новости».

Выступая на церемонии прибытия российских кораблей в порт Джакарты, военачальник поприветствовал гостей фразой «Доброе утро».

«Возможно, в следующий раз я буду говорить по-русски – в знак уважения к вашей стране. Ведь это очень странно: представители двух стран, России и Индонезии, встречаются в Джакарте, но мы используем английский язык», – заявил офицер.

Сурьяншах добавил, что визит укрепит профессиональные связи и оборонное сотрудничество. Отряд Тихоокеанского флота пробудет в Джакарте до четвертого октября. В состав группы вошли фрегат «Маршал Шапошников», корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».

Программа пребывания включает совместные учения по маневрированию и связи, а также встречи офицеров и спортивные соревнования. Местные жители получат возможность осмотреть российские боевые корабли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в Джакарте.

Месяцем ранее представители министерства обороны Индонезии и российского посольства договорились о расширении военного сотрудничества.

Весной российские и индонезийские моряки провели совместное маневрирование у берегов индонезийской столицы.