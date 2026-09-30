  • Новость часаРоссийские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Действия Киева превратили его в прифронтовой город
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для мира
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой
    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику
    Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы
    Британским госслужащим посоветовали не благодарить ИИ ради экономии энергии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    18 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    30 сентября 2026, 07:58 • Новости дня

    Корабли Тихоокеанского флота России прибыли с визитом в Индонезию

    Отряд кораблей тоф России прибыл с дружественным визитом в Джакарту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в индонезийской столице Джакарте.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в индонезийской столице Джакарте, передает РИА «Новости».

    В состав отряда вошли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга». Моряки пробудут в Джакарте до 4 октября.

    Программа визита включает совместные российско-индонезийские учения по маневрированию и связи, визиты вежливости, встречи офицерского состава и товарищеские спортивные состязания, в том числе футбольные матчи. Жители Индонезии смогут посетить российские боевые корабли во время дня открытых дверей.

    Российских моряков встретили представители посольства РФ в Индонезии и командования местного военно-морского района. «Визит позволит укрепить профессиональные связи и дружбу между моряками двух стран, а также развивать сотрудничество в оборонной сфере», – заявил заместитель командующего 3-м региональным командованием ВМС Индонезии Диан Сурьяншах на церемонии встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября этот отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока. В июле моряки двух стран провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море. Весной другой отряд российского флота отработал совместное маневрирование с ВМС Индонезии у берегов Джакарты.

    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров напомнил о военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot

    Лавров напомнил о военной доктрине из-за планов Польши делать ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя инициативу Польши разместить на своей территории производство американских ракет Patriot.

    Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что глава государства неоднократно цитировал этот важнейший документ, пишет РИА «Новости».

    Выступая на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», министр порекомендовал журналистам внимательно ознакомиться с соответствующим разделом доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot.

    Летом власти Польши сообщили о планах производить эти боеприпасы на Украине.

    В июле польская сторона подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для комплексов противоракетной обороны.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения

    Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха УПЦ в день рождения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкомата на Украине) в Хмельницкой области забрали в армию священнослужителя канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) в день его рождения.

    Сотрудники Хмельницкого военкомата на западе Украины мобилизовали иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) прямо в день его рождения, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники Хмельницкого ТЦК с грубым нарушением действующего законодательства мобилизовали в ряды вооруженных сил Украины иеромонаха Украинской православной церкви Виктора (Денисова) 28 сентября 2026 года, прямо в день его рождения и тезоименитства», – отмечается в сообщении украинского Союза православных журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники военкомата силой задержали ехавшего в храм на велосипеде протоиерея Павла Гирченко.

    В июле украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. В целом с начала года представители ТЦК насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

    Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет готовится запустить масштабную реорганизацию руководящего состава вооруженных сил, урезав количество высших офицерских постов на 20%, сообщил телеканал Fox News.

    Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

    «Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

    В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

    До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Минобороны ФРГ подтвердило планы закупить дополнительные самолеты для бундесвера

    Писториус: ФРГ планирует закупить 16 самолетов Airbus А400М для бундесвера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение закупить для бундесвера 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    Писториус подтвердил планы приобрести дополнительные военно-транспортные самолеты для бундесвера. Речь идет о 16 бортах А400М производства авиаконцерна Airbus, которые используются для переброски войск и грузов на дальние расстояния, пишет РИА «Новости».

    «Ведется очень конкретное обсуждение вопроса о замене транспортных самолетов на новые тактические, и в этом отношении с компанией Airbus ведутся очень плодотворные переговоры», – заявил Писториус во время посещения предприятия Airbus в Бремене.

    По информации главы оборонного ведомства, новые самолеты будут оснащены встроенными системами защиты от ракетных угроз. Закупка обойдется в миллиарды евро и потребует обязательного одобрения со стороны Бундестага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии заложило в проект бюджета 3,6 млрд евро на новые самолеты. Ранее Берлин предложил Вашингтону развернуть на европейской территории производство зенитных ракет PAC-3.

    До этого стало известно, что немецкое военное ведомство из-за нехватки добровольцев решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины, сообщило агентство CTK.

    Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

    Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

    Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

    Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские беспилотники новых моделей С-71М, С-71К и «Дань-Т» сравнялись по эффективности с крылатыми ракетами, сохранив при этом значительно меньшую стоимость производства, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    «Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

    При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

    Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

    Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

    Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Россия подготовила к экспорту дальнобойный беспилотник «Гарпия-А1»

    Рособоронэкспорт анонсировал показ дрона «Гарпия-А1» в Китае и Вьетнаме

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые продемонстрирует экспортную версию дальнобойного беспилотного комплекса «Гарпия-А1» на международных выставках во Вьетнаме и Китае.

    Беспилотник «Гарпия-А1» с заявленной дальностью поражения стационарных целей до 1 тыс. км, точностью до 4 метров и максимальной скоростью не менее 170 км/ч покажут на выставках Vietnam Defence Show и Airshow China, сообщает ТАСС.

    БПЛА способен нести боевую часть массой более 50 кг и работать на высотах от 50 до 2,5 тыс. метров. В Рособоронэкспорте подтвердили планы показа комплекса и ряда новых изделий.

    Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее отмечал, что «Гарпия-А1» (Э) является единственным в мире экспортируемым барражирующим боеприпасом с такой дальностью действия. Он подчеркнул, что комплекс вызвал интерес у иностранных заказчиков и Рособоронэкспорт готов обсуждать поставки и локализацию производства в дружественных странах.

    Комплекс включает беспилотник дальнего действия БЛА-Д, выполненный по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Его максимальная продолжительность полета составляет не менее 6 часов, взлетная масса – 250 кг, длина фюзеляжа – 3,4 м, размах крыла – 3 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом концерн «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов.

    В мае компания создала универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.

    В прошлом году сообщалось о планах концерна представить новинки для дронов на NAIS-2025.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 01:23 • Новости дня
    ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы максимально сокрушают трассы снабжения ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Мы действуем дронами в Славянско-Дружковской агломерации и буквально вычисляем, по каким путям доставляются все необходимые украинским боевикам материально-технические средства, боеприпасы, ротационные мероприятия производятся. И, естественно, мы по всем этим трассам наносим максимальный урон», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что все западные трассы в районе оборудованы антидроновыми сетками ВСУ, но это мало на что влияет, когда работают российские бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки, а  также уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты.


    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 07:39 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350

    Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные зарубежные заказчики интересуются возможностью локализации производства разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    «Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.

    По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».

    Комментарии (0)
    Главное
    Экипаж разбившегося в Амурской области Ту-95 отвел самолет от домов
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ
    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников
    Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в Казани
    Ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер

    Почему медь назвали новым золотом

    Медь – это новое золото, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Металл показывает рекордные цены, причем уже не первый год. Сходство у меди с золотом действительно имеется, однако есть и важные различия. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации