Корабли Тихоокеанского флота России прибыли с визитом в Индонезию

Отряд кораблей тоф России прибыл с дружественным визитом в Джакарту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в индонезийской столице Джакарте, передает РИА «Новости».

В состав отряда вошли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга». Моряки пробудут в Джакарте до 4 октября.

Программа визита включает совместные российско-индонезийские учения по маневрированию и связи, визиты вежливости, встречи офицерского состава и товарищеские спортивные состязания, в том числе футбольные матчи. Жители Индонезии смогут посетить российские боевые корабли во время дня открытых дверей.

Российских моряков встретили представители посольства РФ в Индонезии и командования местного военно-морского района. «Визит позволит укрепить профессиональные связи и дружбу между моряками двух стран, а также развивать сотрудничество в оборонной сфере», – заявил заместитель командующего 3-м региональным командованием ВМС Индонезии Диан Сурьяншах на церемонии встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября этот отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока. В июле моряки двух стран провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море. Весной другой отряд российского флота отработал совместное маневрирование с ВМС Индонезии у берегов Джакарты.