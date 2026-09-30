30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.2 комментария
Boeing получила контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя
Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.
Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.
В ходе закрытого конкурса Boeing обошла Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыла из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.
Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».
Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.
Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.
Ранее Министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.